Bohemia Interactive porta la battaglia nel vostro soggiorno in questo pesce d'aprile di Arma Reforger trasformato in mod ufficiale

Bohemia Interactive ha rilasciato ufficialmente una mod per Arma Reforger che trasforma la piattaforma di simulazione militare, solitamente improntata al realismo, in un campo di battaglia da salotto dove i piccoli soldati di plastica dell'esercito si faranno la guerra.

Annunciatacome pesce d'aprile giusto due giorni fa, la modalità di gioco è stata presentata come immediatamente disponibile. Tuttavia, i giocatori hanno presto appreso che nessuna traccia del gioco Tiny Wars era disponibile da nessuna parte. Interpretato come un crudele pesce d'aprile, molti giocatori hanno espresso il loro disappunto nei confronti di Bohemia Interactive e il loro entusiasmo per una modalità di gioco simile in futuro, intervenendo nelle sezioni dei commenti e sui social media per implorarne la creazione.

Non sapevano che la modalità di gioco era già pronta per il rilascio ed è stata resa pubblica già ieri, 2 aprile. Ora i giocatori possono ospitare i propri server con la mod Tiny Wars, disponibile sull'Arma Reforger Workshop, e possono anche giocare su tre server ufficiali Tiny Wars ospitati da Bohemia Interactive fino al 9 aprile. La modalità di gioco Capture & Hold mette uno contro l'altro soldatini verdi e soldatini rossi in una lotta per il possesso di punti chiave in un ambiente da salotto, completo di una mappa dischieramento disegnata a mano.

I veterani di Arma Reforger troveranno armi e meccaniche di gioco familiari e saranno piacevolmente sorpresi dal fatto che Tiny Wars non ha danni da caduta e una serie di rampe di lancio che permettono ai giocatori di volteggiare e librarsi sulla mappa. I nuovi giocatori saranno trasportati in un mondo fantastico di combattimenti tipici dei loro sogni d'infanzia.

Tiny Wars esemplifica la flessibilità e la moddabilità della piattaforma Arma Reforger e sicuramente ispirerà mod simili in futuro. Prendete il controllo del salotto in Tiny Wars oggi stesso!