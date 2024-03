Aggiornamento 1.1 di Arma Reforger: Guerrilla Fighters

Gli sviluppatori di Bohemia Interactive sono orgogliosi di annunciare l'aggiornamento 1.1 di Arma Reforger. Questo aggiornamento introduce nuovi contenuti giocabili, armi, risorse e una serie di interessanti miglioramenti. Con l'aggiornamento 1.1, i giocatori potranno ora vestire i panni di una fazione di resistenza guerrigliera e cooperare per liberare l'isola di Everon dagli occupanti sovietici in un nuovissimo scenario PvE chiamato Combat Ops: Everon. Questo aggiornamento è un passo avanti verso il completamento della Roadmap di Arma Reforger e porta una serie di importanti aggiunte al gioco.

Nuova modalità di gioco

L'aggiornamento 1.1 introduce Combat Ops: Everon, uno scenario dinamico PvE. In questa modalità di gioco, i giocatori si uniranno alla fazione della resistenza (FIA) e completeranno vari obiettivi per liberare l'isola di Everon dagli occupanti sovietici. Mentre Arma Reforger si è concentrato principalmente sul gioco PvP, ora i giocatori possono sfidare la nuova IA migliorata in uno scenario dinamico che offre obiettivi e punti di spawn diversi a ogni round. In linea con la filosofia di Bohemia Interactive, la modalità di gioco è aperta e rigiocabile, per ore e ore di gioco sempre diverso. Lo scenario può essere giocato da soli, ma è meglio godersi un'esperienza cooperativa per un massimo di 6 giocatori.

Nuove armi e risorse

Arma Reforger è composto da tre fazioni, USA, Soviet e FIA, e tutte e tre hanno ricevuto significativi aggiornamenti alle armi. Dalla nuovissima carabina M16a2 degli Stati Uniti, alle nuove ottiche sia per la fazione americana che per quella sovietica, fino alla mitragliatrice UK-59L della FIA, alla torretta NSV e all'UAZ armato, l'aggiornamento 1.1 aggiunge un gradito potenziamento delle armi su tutta la linea.

Sia la FIA che le fazioni sovietiche hanno ora a disposizione nuove risorse, tra cui una serie di abiti civili, nuove mimetiche sovietiche, un pacchetto radio FIA e altro ancora. Queste aggiunte mirano ad aumentare l'immersività dell'esperienza di Arma Reforger e, nel caso della nuova mimetica, aiuteranno i giocatori della fazione sovietica a nascondersi meglio nei terreni rustici del gioco.

Illumiazione, AI, e miglioramenti al gameplay

La versione 1.1 presenta anche un'ampia gamma di correzioni, modifiche e miglioramenti al gameplay. Le modifiche alle condizioni atmosferiche con particolare attenzione alle nuvole e all'illuminazione rendono gli ambienti di gioco più realistici, mostrando ulteriormente la potenza dell'Enfusion Engine di Bohemia Interactive.

Gli avversari (e i compagni di squadra) dell'IA sono ora più temibili sul campo di battaglia grazie alla loro capacità di cercare riparo dal fuoco e di usare le granate fumogene per curare i compagni abbattuti. Questi cambiamenti sono immediatamente percepibili in-game: molti giocatori hanno riferito che i combattimenti contro l'IA sono più simili a quelli contro i giocatori umani.

Inoltre, gli sviluppatori hanno ottimizzato e semplificato la modalità di gioco Conflitto per facilitare partite PvP eque, divertenti e coinvolgenti.