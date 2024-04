Iniziare la primavera con una carica in più grazie alle soluzioni portatili Celly

La primavera porta con sé la voglia di passare più tempo all’aria aperta, per fare il pieno delle prime giornate soleggiate che diventano sempre più lunghe. Celly, brand del gruppo Esprinet specializzato nella produzione e distribuzione di accessori di alta qualità per smartphone, tablet e laptop, presenta per l’occasione le novità dedicate al mondo della ricarica, studiate per non rimanere mai senza i device, per non rinunciare alle foto agli alberi in fiore o alle colonne sonore delle scampagnate con gli amici.