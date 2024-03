Manca sempre meno all'arrivo della festa del papà, e quale momento migliore per scegliere il regalo giusto? Per aiutare gli italiani nella scelta dell'idea capace di stupire davvero il proprio padre, Nilox e Celly - brand del Gruppo Esprinet – propongono le loro idee regalo adatte a papà “smart”, appassionati di musica e amanti dell'avventura, con prodotti che uniscono innovazione e praticità, perfetti per accontentare tutti i gusti.