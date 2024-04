Caso Salis, governo Ungheria avverte: Nessuna richiesta dell'Italia faciliterà la difesa

Caso Salis, portavoce del governo ungherese: "Inutili le richieste dell'Italia"

"Nessuna richiesta diretta delitaliano (o di qualsiasi media) alungherese renderà più facile la difesa delperché il, come in ogni altra democrazia moderna, non ha controllo dei tribunali". E' l'avvertimento che arriva dal portavoce delungherese Zoltan Kovacs in un tweet, parlando deldi Ilaria"Dobbiamo chiarire - afferma Kovacs - che nessuno, nessun gruppo dell'estrema sinistra, deve considerare l'Ungheria come un ring di sorta in cui venire a pianificare di aggredire qualcuno e picchiarlo a morte". Tre giorni fa sulla vicenda dell'insegnante detenuta da oltre un anno in Ungheria con l'accusa di aver preso parte all'aggressione di alcuni neonazisti durante una manifestazione a Budapest, era intervenuto anche il capo dello Stato, Sergio Mattarella che ha telefonato al padre di Ilaria, Roberto. Il presidente della Repubblica ha espresso la sua vicinanza per la vicenda, sottolineando che comprendeva bene il suo stato d'animo. Mattarella, a quanto si apprende, ha assicurato che farà quanto è nelle sue possibilità, che non sono ampie sul piano operativo e passano attraverso ilitaliano.