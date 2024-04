Politica | Europee - Meloni non ancora candidata ma spuntano già i primi 'bigliettini': il caso a Cesenatico

In attesa dell'annuncio ufficiale della sua candidatura alle europee, sui social spuntano già i primi 'bigliettini' elettorali con il nome di Giorgia Meloni. E' il caso della pagina Instagram di Fratelli d'Italia Cesenatico, dove diverse ore fa è apparso il post con un fac-simile della scheda elettorale che invita a mettere una X sul simbolo di Fratelli d'Italia e a scrivere accanto i nomi di Meloni e di Stefano Cavedagna, giovane imprenditore originario di Faenza e candidato di Fratelli d'Italia alle europee in regione.

Una delegazione del Pd è arrivata al Viminale per depositare il simbolo elettorale per le Europee. Nel simbolo non c'è il nome della segretaria Elly Schlein mentre compare il riferimento al Pse. Il termine ultimo per la presentazione dei simboli è ... Continua a leggere>>

La premier e leader di Fdi domenica salirà sul palco della conferenza programmatica di Pescara, dove dovrebbe scogliere la riserva sulla sua possibile discesa in campo alle elezioni dell'8 e 9 giugno. Una candidatura che nel partito in molti auspicano, come gli esponenti di Fdi Cesenatico che appaiono già sicuri della presenza di Meloni come capolista.