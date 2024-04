Berrettini agli ottavi nel torneo Atp di Marrakech

Matteovince all'esordio nel torneo Atp di, sulla terra rossa. Il romano, in Marocco, debutta battendo il kazako Alexander Shevchenko per 6-2, 6-1 in 1h15'. Negli ottavi di finale,affronterà lo spagnolo Jaume Munar.Avanza anche Flavio Cobolli. Il numero 8 del tabellone supera la wild card giordana Abdullah Shellbayh per 6-1, 6-4 in 1h11'.ottavi, sfida con il russo Pavel Kotov.