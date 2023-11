CELEBRATE 25 ANNI DEL GIOCO DI CARTE DI YU-GI-OH IN YU-GI-OH! MASTER DUEL CON RICOMPENSE ESCLUSIVE, NUOVI OGGETTI E MOLTO ALTRO



Konami Digital Entertainment B.V. (KONAMI) annuncia l’arrivo della Campagna per il 25° anniversario del gioco di carte di Yu-Gi-Oh!, disponibile ora in Yu-Gi-Oh! MASTER DUEL.



Per festeggiare un quarto di secolo di incredibili Duelli, Yu-Gi-Oh! MASTER DUEL offre ai giocatori una serie di bonus login gratuiti, tra cui 1.000 gemme. E c'è di più: i giocatori avranno anche l'opportunità unica di ottenere le tre iconiche carte Egyptian God con artwork alternativo.



Una grande settimana per Duellare!

Effettuando il login a Yu-Gi-Oh! MASTER DUEL in sette giorni diversi durante la campagna, dal 27 novembre 2023 al 5 gennaio 2024, i giocatori potranno ottenere numerose ricompense, tra cui 1.000 Gemme e una carta Egyptian God: il mastodontico Obelisk il Tormentatore, in Royal Finish e con artwork alternativo.Ecco tutti i premi login:Giorno 1: Carta Royal Finish Obelisk il Tormentatore (artwork alternativo)Giorno 2: 500 GemmeGiorno 3: “The Ones Who Serve Ra” Secret Pack TicketGiorno 4: 300 GemmeGiorno 5: Icona Obelisk il Tormentatore (artwork alternativo)Giorno 6: “The Ones Who Serve Ra” Secret Pack TicketGiorno 7: 200 Gemme

Dominate i cieli con il set 25° anniversario del gioco di carte di Yu-Gi-Oh!

Disponibile dal 27 novembre 2023 al 10 gennaio 2024, il set 25° anniversario del gioco di carte di Yu-Gi-Oh! offrirà ai giocatori l'opportunità di ottenere un’altra carta alternativa Egyptian God. Il maestoso Slifer il Drago del Cielo dominerà i vostri deck con altri oggetti dedicati al Dio dalle ali cremisi.



Il set completo, che può essere acquistato una sola volta, include Slifer il Drago del Cielo (artwork alternativo) in edizione Royal Finish, 25 Master Pack contenenti 3 Carte SR per confezione e altri tre oggetti Slifer il Drago del Cielo: Duel Field, Sleeve e Icona. L'intero set è disponibile da subito a sole 2.500 Gemme.

Scatenate la gloria di Ra con un nuovo Secret Pack

La terza delle tre carte Egyptian God può essere acquisita tramite il nuovissimo Secret Pack “I Servitori di Ra”. Questo pacchetto sarà disponibile nel negozio in-game dal 27 novembre 2023 al 10 gennaio 2024 e offrirà la possibilità di ricevere Drago Alato di Ra (artwork alternativo). I giocatori avranno anche la possibilità di aprire gratuitamente un pacchetto durante il periodo di disponibilità.



È tempo di duellare e sbloccare l'incredibile e terrificante potere degli Egyptian God in Yu-Gi-Oh! MASTER DUEL.



Yu-Gi-Oh! MASTER DUEL è l’esperienza digitale definitiva dell’iconico Yu-Gi-Oh! GIOCO DI CARTE COLLEZIONABILI (TCG). Affascinante grafica 4K, più di 10.000 carte da collezionare, una lunga campagna single-player Solo Mode, Duelli online, tornei, eventi e molto altro.



Yu-Gi-Oh! MASTER DUEL è disponibile in free-to-play con acquisti in-game su PlayStation®5, PlayStation®4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC Steam, Nintendo Switch, iOS e Android.



