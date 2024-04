Attacco Mosca, il video della carneficina da una bodycam del terrorista

E' stata diffusa in rete una versione estesa di un primodell'assalto della Crocus City Hall uscito due giorni dopo l'azione rivendicata dall'Isis-K alla sala da concerto alle porte diIl nuovo, di un minuto e 29 secondi, è girato dalla bodycam indosso a un quarto assalitore e riprende tre terroristi che si muovono in modo concitato nello spazio. Uno di loro infierisce con un coltello su una vittima già a terra circondata dal suo sangue. Il, pubblicato da Amaq, era stato rilanciato dal canale Telegram Carmel News con la dicitura "ufficiale dell'Isis". I Servizi di intelligence estera russi dell'Svr accusano l'Ucraina di usare informazioni raccolte dai satelliti dell'intelligence Usa per organizzare i loro attacchi contro il territorio russo. Quanto all'attentato del Crocus dello scorso 22 marzo, l'Svr denuncia che la spiegazione "della propaganda" degli Stati Uniti non funziona e che non c'è accordo neanche fra i diversi Paesi della Nato o europei, "per non parlare del Sud Globale".