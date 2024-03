Sinner batte Dimitrov in finale, trionfa a Miami e diventa numero 2 del mondo

Diretta Sinner trionfa a Miami, batte Dimitrov due set: la finale dell'Atp di Miami LIVE

Jannikvince l'Atp Masters 1000 di Miami e diventa il numero 2 del mondo. L'azzurro, 22 anni, in finale oggiil bulgaro Grigorper 6-3, 6-1., arrivano in Florida come terzo giocatore del ranking e seconda testa di serie, conquista il terzo titolo dell'anno - dopo Australian Open e Atp di Rotterdam - e il tredicesimo della carriera.Il trionfo di Miami, il secondo un Masters 1000 dopo quello ottenuto nel 2023 a Toronto, permette all'altoatesino di superare lo spagnolo Carlos Alcaraz e di diventare il numero 2 del ranking Atp, risultato mai raggiunto da un tennista italiano, alle spalle del serbo Novak Djokovic.6-3, 6-1 - Game a zero per chiudere.è il re di Miami.6-3, 5-1 -non c'è più,mette a segno un altro break e vola verso il trionfo.6-3, 4-1 - L'azzurro è padrone del gioco, un ace spegne le velleità di. Il break viene confermato,avanti 4-1.6-3, 3-1 - Il quarto game offre la svolta del secondo set e del match., avanti 40-15, si spegne.sale in cattedra, 4 punti consecutivi e break.6-3, 2-1 - Il servizio domina l'avvio di secondo set, altro game sul velluto per6-3, 1-1 -ritrova l'efficienza del servizio, game a zero per il bulgaro.6-3, 1-0 -prosegue con il copione consolidato. Il secondo set si apre con un game in totale controllo.6-3 - L'azzurro va di fretta.prova ad allungare il set, ma Jannik non fa sconti: un vincente, uno splendido passante di rovescio in allungo, fa calare il sipario sul primo set, 6-3 in 42 minuti.5-3 -non si fa condizionare da un doppio fallo. Quando l'azzurro accelera,sistematicamente finisce fuori giri: il bulgaro deve necessariamente accorciare gli scambi per avere chance.4-3 -rischia di uscire definitivamente dal set. Il bulgaro deve fronteggiare altre 2 palle break e riesce a salvarsi, prima di tenere il servizio dopo un braccio di ferro di 12 punti.4-2- L'azzurro perfeziona l'allungo tenendo agevolmente il servizio con l'ausilio di altri 2 ace.può solo guardare.3-2 - Il quinto game è una sintesi del match. Appenaabbassa il livello, incappando anche in un doppio fallo,sfonda. L'azzurro si procura due palle break, la seconda viene concretizzata con un vincente.2-2 -dà spettacolo, piazza due splendidi vincenti e si procura la prima break:non trema, risale la china prendendo in mano gli scambi e ottiene il 2-2.1-2 - Il bulgaro è perfetto nel suo secondo turno di battuta. Altro game a zero, con il secondo ace della giornata.1-1 -archivia il primo turno di servizio con un game agevole, concedendo un solo punto all'avversario.0-1 -parte con un game perfetto: quattro punti, compreso un ace, e il ghiaccio è rotto.