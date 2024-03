Messa di Pasqua, in 60mila per il Papa a San Pietro

Papa Francesco nella Domenica delle Palme è affaticato: non legge l'omelia e resta in silenzio davanti ai 60mila fedeli in piazza San Pietro

Alladipresieduta dal Papa in piazza San Pietro sono presentifedeli e pellegrini. La stima arriva dal Vaticano. Lanon prevede l’omelia del Papa che subito dopo la celebrazione ha impartito la Benedizione Urbi et Orbi dalla Loggia centrale della Basilica di San Pietro con la concessione dell’indulgenza plenaria ai fedeli.Francesco, al termine della celebrazione, ha salutato sul sagrato i cardinali, 34, che hanno concelebrato con lui, scambiando anche qualche battuta. Il Pontefice nel Venerdì Santo ha rinunciato ad andare al Colosseo per la Via Crucis per salvaguardare la salute per la giornata di oggi. Il Papa è arrivato in sedia a rotelle e ha poi preso posto sulla poltrona nel sagrato della Basilica. Alla celebrazione, che è iniziata con il rito del 'Resurrexit', prendono parte fedeli romani e pellegrini provenienti da ogni parte del mondo in occasione delle festeli. Il Pontefice si è poi concesso anche un bagno di folla tra i fedeli. La jeep scoperta con a bordo il Papa ha percorso anche un tratto di via della Conciliazione piena di fedeli. In piazza, alcuni pellegrini alzano manifesti conggi di pace.