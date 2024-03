Serie A, Fiorentina-Milan 1-2

Sconfitta in casa per lacontro il, secondo in classifica. Al Franchi i rossoneri vanno in vantaggio al secondo della ripresa con Loftus-Cheek, ma tre minuti dopo i viola pareggiano con Joseph Alfred Duncan. La squadra allenata da Stefano Pioli torna in vantaggio al 53' con Rafael Leao.