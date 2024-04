Juve-Fiorentina 1-0, gol di Gatti e Allegri riparte

Formazioni ufficiali Juventus-Fiorentina: chi gioca titolare e le ultime su Chiesa, Kostic, Barak, Beltran e Kouamé

Lantus batte laper 1-0 nel match valido per la 31esima giornata della Serie A 2023-2024, esce dalla crisi e riprende il cammino verso la Champions League. La formazione allenata da Allegri, alla seconda vittoria nelle ultime 10 giornate, si impone con il gol die torna al successo che mancava dal 25 marzo. L'1-0 rifilato ai viola consente ai bianconeri di salire a 62 punti e di portare a 4 lunghezze il vantaggio sul Bologna, quarto a quota 58. Larimane a 43 punti, a metà classifica.Laparte col piede sull'acceleratore e sfonda subito: sponda die gol di McKennie, ma la rete viene cancellata per la posizione irregolare del centrocampista statunitense. I padroni di casa insistono e fanno centro al 12'.colpisce la traversa, Vlahovic piomba sul pallone e devia in rete, ma c'è Bremer che partecipa attivamente all'azione e viene segnalato in fuorigioco: niente rete, il Var conserva lo 0-0. Al 21' il gol dellaarriva e stavolta vale. Bremer, su corner, trova il tempo per il colpo di testa e centra il palo., che gioca un primo tempo da attaccante, è il primo a piombare sul pallone per il tap-in: 1-0, con l'approvazione del Var. Lanon riesce a reagire e rischia ancora al 32'. McKennie, sempre lui, indossa i panni del suggeritore e offre a Vlahovic il pallone da infilare in rete. Per la terza volta arriva il semaforo rosso del Var: McKennie è ancora oltre la linea dei difensori viola, altro gol annullato. La, quasi uno sparring partner nel primo tempo, prova ad entrare in partita nella ripresa. I viola gestiscono il possesso del pallone ma faticano a trovare varchi. Al 55' Szczesny deve compiere la prima parata della serata, ma la conclusione di Barak è una telefonata. Dall'altra parte, la porta di Terracciano rischia grosso al 56': sinistro di Kostic, Milenkovic devia e sfiora l'autogol. Rispetto al primo tempo, laè più prudente. I bianconeri provano a sfruttare le amnesie della, che al 65' si mette nei guai da sola per un errore di Kayode: Vlahovic perde il tempo per battere a rete e l'occasione sfuma. I viola premono e al 74' vanno vicinissimi al pareggio. Gonzalez tira, Szczesny ci mette la mano e la palla finisce sulla traversa. Le squadre si allungano nel finale di partita. Latenta l'assalto finale e colleziona una serie di calci d'angolo. Latrema, si difende e resiste fino al fischio finale: Allegri torna a vincere.