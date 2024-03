Michelle e Sofia scomparse da Ravenna, hanno 12 e 13 anni

Michelle e Sofia scomparse. I genitori: “Devono sapere che non siamo arrabbiati, ma solo preoccupati”

Sono in corso da parte dei Carabinieri di Lugo (Ravenna) le ricerche delle due ragazzinenel ravennate. I militari si stanno concentrando nella zona di Napoli, dove mercoledì sera è stato agganciato il telefono di una delle ragazzine. E' quella l'ultima traccia diCarlucci, 12 anni, eRivera Alvares di 13 anni, da quel momento i loro telefonini risulterebbero spenti. Le ricerche, però, sono estese in tutta Italia. Non si esclude, infatti, che le ragazzine possano aver lasciato il capoluogo partenopeo.