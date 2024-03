Michelle Hunziker e Alessandro Carollo si sono lasciati, la distanza e la priorità alle figlie: ecco i motivi

(Adnkronos martedì 19 marzo 2024) - È finita dopo alcuni mesi la relazione fraCarollo. La notizia, pubblicata sul sito del settimanale 'Chi', è stata confermata alla testata da "fonti vicine alla coppia". "Di recente - racconta 'Chi' -era andata in vacanza alle Maldive con le figlie e la sua manager, senza il compagno. E, nei giorni scorsi, 'Chi' l’ha immortalata in un agriturismo per un breve soggiorno di relax sempre con le figlie e la sua manager, nuovamente senza Carollo".Decisivi per l’addio, secondo il settimanale, "la distanza (lui vive a Roma e lei a Milano) e la scelta didi dare priorità alle sue figlie". Di recente, proprio in un’intervista a 'Chi', la showgirl, in onda con 'Impossibile & Friends' e a breve con 'Striscia la notizia', aveva preferito non rispondere alla domanda su Carollo, dicendo di voler proteggere la propria famiglia dal gossip.