Michelle Impossible & Friends, stasera l'ultima puntata

Michelle Impossible & Friends, chi sono gli ospiti dell'ultima puntata

(Adnkronos mercoledì 20 marzo 2024) - Ultimo appuntamento stasera con, il one woman show diHunziker in prima serata su Canale 5.In questa puntata tra gli ospiti Mika, Claudio Amendola, Max Angioni, con la partecipazione di Biagio Antonacci. Gran finale anche per la saga di 'Lugano amara', parodia della serie turca 'Terra amara', con la Gialappa’s Band e Aurora Ramazzotti.Hunziker è affiancata dal cast fisso formato da Gialappa’s Band, Katia Follesa, Andrea Pucci, Alessandro Betti, Valentina Barbieri e Scintilla.