Michelle Hunziker e Trussardi insieme per la figlia Sole

Per celebrare il decimo compleanno di Sole, Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi hanno organizzato una grande festa, unendosi in un'occasione speciale per la loro bambina. Tuttavia, secondo quanto riferito dal settimanale Oggi, nonostante l'evento gioioso, i due sembrano essere rimasti distanti come sempre.

La giornata è iniziata con una sfida a paintball, coinvolgendo numerosi amici della piccola. Il divertimento è stato accompagnato da "bombe" colorate, deliziosi stuzzichini e palloncini. Nonostante la partecipazione di Michelle Hunziker e dell'imprenditore Trussardi, la coppia è apparsa sempre separata.

Sui social, la conduttrice ha condiviso video della giornata, ma Tomaso Trussardi non è mai comparso. Anche i paparazzi presenti non sono riusciti a immortalare momenti in cui i due fossero insieme.

Durante la festa di Sole, sembra che tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi sia calato un certo gelo. Non sono stati visti giocare insieme né scambiarsi tenerezze con la figlia Sole o con il cane Odino. Contrariamente all'anno scorso, non sono emerse foto della famiglia riunita.

Solo due giorni prima, coincidendo con il compleanno di Sole, sarebbe stato il nono anniversario di matrimonio tra Michelle e Tomaso se fossero ancora una coppia. La loro relazione non ha retto, e forse per questo motivo i due sembrano mostrarsi un po' "sottotono" l'uno verso l'altro. Un mistero che rimane da risolvere.

Tra gli altri dettagli della festa, si è riferito che Michelle Hunziker ha iniziato a celebrare la giornata fin dalle prime ore del mattino. Ha sorpreso Sole portandole la colazione a letto con donut al cioccolato e candeline. Successivamente, la gioia per gli 80 anni di mamma Ineke è stata condivisa con il fratello Harold, per concludersi con i festeggiamenti per Sole.

