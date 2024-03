Varese, si dà fuoco in auto davanti casa: grave 50enne

Si dà fuoco in macchina a Golasecca: gravissimo. Ustionate nel rogo moglie e figlia

Un uomo di 50 anni versa in gravi condizioni dopo che questa mattina, attorno alle 6, si è datoall'interno della propriaparcheggiata davanti casa a Golasecca (), in via Giacomo Puccini. Nell’incendio sono rimaste coinvolte anche la moglie di 42 anni e la figlia 13enne, che hanno cercato di soccorrerlo, rimanendo a loro volta ferite.Il 50enne ha riportato ustioni molto estese ed è stato trasportato all'ospedale Niguarda di Milano in codice rosso in elisoccorso. Le fiamme hanno inoltre intaccato un'altraposteggiata accanto a quella dell'uomo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Gallarate, i sanitari del 118 con ambulanze emedica e i vigili deldi. Restano da capire le cause del gesto, in fase di accertamento.