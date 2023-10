Condanna a 10 anni per abuso su minorenne incinta: vicenda scioccante nella provincia di Varese

Nella provincia di Varese, un individuo è stato recentemente condannato a dieci anni di carcere e al pagamento di una provvisionale di 80mila euro a seguito di abusi sessuali perpetrati nei confronti di una vicina di casa undicenne, che è rimasta incinta a causa degli atti deplorevoli.

Gli eventi in questione risalgono ad agosto del 2022, quando il soggetto ha messo in atto gli abusi che hanno causato gravi conseguenze alla giovane vittima. La scoperta di questa tragica situazione è avvenuta quando i genitori della bambina hanno notato segni di disagio fisico, manifestati attraverso forti dolori addominali. Di fronte a questa preoccupante situazione, la bambina è stata immediatamente condotta in ospedale, dove gli esami medici hanno rivelato la sua inaspettata gravidanza.

Le forze dell'ordine hanno avviato indagini approfondite, giungendo alla conclusione che l'abusatore era il vicino di casa della giovane vittima. Nel mese di agosto del 2022, sono scattate le manette e ha preso il via un processo che si è concluso con una sentenza di condanna emessa dal giudice per l'udienza preliminare Veronica Giacoia.

Il tribunale ha inflitto all'imputato una pena di dieci anni di reclusione e lo ha obbligato a versare una provvisionale di 80mila euro. Il pubblico ministero Flavia Salvatore aveva richiesto una pena inferiore, ma la decisione del giudice ha stabilito la severità della punizione in risposta alla gravità dei reati commessi.

Attualmente, la giovane vittima si trova in una comunità protetta, dove riceve supporto psicologico e assistenza medica. Non ha ancora avuto modo di vedere il bambino nato a seguito degli abusi. Durante il processo, la ragazza si è costituita parte civile con l'assistenza legale dell'avvocato Erminia Viganò, su nomina dell'amministratore di sostegno Katia Broggini.

Questa vicenda sconvolgente mette in evidenza la necessità di una maggiore vigilanza e prevenzione per proteggere i minori da atti così riprovevoli. La comunità si unisce nel condannare tali comportamenti e nel sostenere la vittima attraverso il difficile percorso di recupero.

