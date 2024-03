Incidente su A1 a Piacenza, 2 morti e un ferito

Incidente in A1 a Piacenza, due morti e sei feriti

Due persone sono morte e una è rimasta ferita nello scontro tra un mezzo pesante e un'auto sull'autostrada A1 a. L'è avvenuto stamattina, poco prima delle 8 al chilometro 56 in direzione Nord, e ha provocato circa 10 chilometri di coda. E' intervenuta la polizia stradale. Sempre sullo stesso tratto si è verificato un altro, un tamponamento tra più veicoli, con alcuni feriti in condizioni non gravi.