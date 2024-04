Operaio 23enne morto stritolato in un compattatore - incidente sul lavoro nel Milanese

Taranto: Operaio muore folgorato in un cantiere

Incidente sul lavoro a Cusago, nel Milanese. Undi 23 anni, di origini egiziane, èieri sera dopo essere finito in un compattatore per rifiuti. Sul posto sono intervenuti i medici del 118 ma per il ragazzo non c’è stato nulla da fare. A condurre gli accertamenti per ricostruire la dinamica di quanto accaduto sono i carabinieri della compagnia di Corsico e della sezione rilievi di Milano.Un tragico incidente sul lavoro si è verificato questa mattina a Taranto, dove un operaio di 58 anni ha perso la vita. L'incidente è avvenuto in un cantiere situato sulla nuova strada in costruzione che collega Taranto ad Avetrana. Secondo le prime ricostruzioni, l'uomo è rimasto folgorato dopo essere entrato in contatto con dei cavi ad alta tensione.Nonostante l'immediato intervento del personale del 118, i tentativi di rianimazione si sono ... Leggi la notizia