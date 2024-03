Royal Family, spunta seconda foto ritoccata: photoshop su Elisabetta e i nipotini

Caso Kate Middleton, spunta un'altra foto modificata: la regina Elisabetta con i nipoti un mese prima della mo

(Adnkronos martedì 19 marzo 2024) - L'ormai famosissima foto ritoccata di Kate e dei figli per la festa della mamma non è il primo ritratto di famiglia reale 'aggiustato' con photoshop. Dopo lo scandalo, l'agenzia fotografica Getty Images ha riesaminato altre immagini fornite dai reali britannici e ha stabilito che una foto della defunta regina Elisabetta II con dieci nipoti e bisnipoti è stata "migliorata digitalmente alla fonte".Pubblicata il 21 aprile 2023, in quello che sarebbe stato il 97esimo compleanno di Elisabetta II, l'immagine sarebbe stata scattata nel castello di Balmoral nell'agosto 2022, un mese prima della morte della sovrana. La regina appare seduta su un divano verde, circondata da bambini sorridenti. Ma ora ci si chiede quanto ci sia di vero, se la foto non sia un collage di diverse immagini. Un'analisi della Cnn ha identificato 19 segni di alterazione. Sotto accusa vi sono, fra gli altri, il kilt della regina, i capelli della principessa Charlotte e la spalla del principe Louis. Anche questa volta ci va di mezzo Kate, perché la foto è stata distribuita alla stampa da Kensington Palace, dove risiedono i principi di Galles, dichiarando che era stata scattata dalla moglie di William. I dubbi su una seconda foto rischiano di minare ulteriormente il rapporto di fiducia fra il pubblico e i reali britannici. Già ora impazzano le teorie del complotto sul reale stato di salute di Kate, operata a gennaio per un non meglio specificato problema all'addome, e da allora scomparsa dalle scene. Kensington palace aveva annunciato che la moglie dell'erede al trono non sarebbe comparsa iin pubblico prima di Pasqua. La foto della festa della mamma doveva servire a rassicurare, ma la scoperta del ritocco, ammesso poi da Kate sul social X, ha creato molta incertezza. Ieri la principessa è stata avvisata mentre faceva la spesa con il marito al Windsor farm shop, ma il video uscito poi su giornali non ha fatto che alimentare altre speculazioni, con molti utenti dei social convinti che si tratti di una sosia. E comunque, nel video Kate appare molto più dimagrita che nella foto della festa della mamma.