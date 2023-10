Rubber Royale - Il nuovo battle royale dai creatori di Rubber Bandits

Ti aspetta un divertimento esilarante, avvincente e caotico!



Flashbulb Games freme dall'eccitazione mentre il suo imminente, esilarante ed energico picchiaduro, Rubber Royale, fa la sua grande apparizione allo Steam Next Fest dal 9 al 16 Ottobre. Unisciti alla travolgente gioiosità! Puoi giocare ora alla demo gratuita di Rubber Royale su Steam!

Questo lancio della nuova IP “Rubber” segue lo stile del successo Rubber Bandits che ha appena superato il milione di giocatori su Steam.

"Crediamo che un casual royale con tutto il caos e la stravaganza di Rubber Bandits fosse il passo logico successivo."

- Flashbulb Games -



Sperimenta un gameplay stravagante e caotico con adorabili e traballanti personaggi, in un'ambientazione ad eliminazione diretta e ad alta velocità. Rubber Royale è facile da imparare. Entra, personalizza il tuo personaggio e combatti sconosciuti o amici in una varietà di diverse modalità di gioco con l'ultimo rimasto che sarà il vincitore in questo folle e festoso royal game.

Rubber Royale presenta 16 giocatori (8 per la demo) che combattono tra loro in tre diverse modalità di gioco: Racing, Knock-out e Throw-out. Un divertimento avvincente e caotico attende i fan dei giochi occasionali con un gameplay esilarante.

Il gioco è ricco di:

Azione immediata

Arene grandi e distruttibili

Arsenale diversificato di armi raccoglibili

Facili e classiche modalità di gioco

Questo multiplayer riceverà un supporto continuo con modalità di gioco intercambiabili, personaggi e altro ancora per mantenere il gioco emozionante!

Guarda il trailer su YouTube: https://youtu.be/l6xryJLVGQI

Rubber Royale verrà rilasciato nel 2024.

Altre News per: rubberroyalenuovobattleroyalecreatorirubber