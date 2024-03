Hi-Fi RUSH è ora disponibile su PlayStation 5

Preparati a giocare a tempo di musica con il grande successo di Bethesda Softworks e Tango Gameworks, Hi-Fi RUSH, ora disponibile sulle console PlayStation 5. Con oltre 20 punteggi perfetti della critica durante il suo lancio originale su Xbox Series X/S and PC, e annoverato tra i migliori titoli del 2023 da oltre 50 classifiche, Hi-Fi RUSH ora permetterà anche ai giocatori su PlayStation di combattere a tempo in questo rhythm-game d'azione incredibile, ambientato in un mondo colorato dove tutto è guidato dal ritmo della musica. Il lancio di oggi include anche le modalità e gli aggiornamenti del gioco successivi al lancio, tra cui l'aggiornamento Sfida arcade! che include due modalità di gioco aggiuntive: FEBBRE DA BPM! e TORRE ARCADE! Per festeggiare il lancio di oggi, dai un'occhiata al trailer: https://youtu.be/pQ5G8t8YNBc Hi-Fi RUSH ha come protagonista l'aspirante rockstar Chai e il suo gruppo improvvisato di ribelli, pronti a lottare contro una società high-tech megalomane in un mondo in cui tutte le azioni vanno a tempo di musica. Ogni colpo, parata, schivata, salto e altro si sincronizza automaticamente alla musica, dando vita a un gameplay non soltanto esilarante, ma anche estremamente appagante. A differenza dei tradizionali giochi ritmici, le mosse non sono determinate dalla musica: i giocatori godono piuttosto della libertà tipica di un gioco d'azione. Tuttavia, muoverti a ritmo amplifica gli attacchi del giocatore insieme alla musica. Con una serie di brani su licenze di band rock iconiche tra cui Nine Inch Nails e The Black Keys, Hi-Fi RUSH è ora disponibile su Xbox Series X|S, PlayStation 5 e PC con Xbox Game Pass, oltre che su Microsoft Store, Steam ed Epic Games Store.