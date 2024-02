Hi-Fi RUSH debutta su PlayStation 5 il 19 marzo

Il 19 marzo, Bethesda Softworks e Tango Gameworks lanceranno il loro successo, Hi-Fi RUSH, sulle console PlayStation 5. Hi-Fi RUSH, con oltre 20 punteggi perfetti al lancio e annoverato tra i migliori titoli del 2023 da oltre 50 classifiche, è un rhythm-game d'azione incredibile, ambientato in un mondo colorato dove tutto è guidato dal ritmo della musica. I giocatori e le giocatrici su PlayStation potranno sfidarsi a ritmo di musica e avranno accesso a tutti i contenuti di gioco disponibili, compreso l'aggiornamento Sfida arcade! che include due modalità di gioco aggiuntive: FEBBRE DA BPM! e TORRE ARCADE! Guarda il trailer di annuncio qui: https://youtu.be/ufDDi5aqgns In Hi-Fi RUSH, tutto è a tempo, incluse le sequenze di combattimento che seguono perfettamente il ritmo scandito dalla musica, dando vita a un gameplay non soltanto esilarante, ma anche estremamente appagante. A differenza dei tradizionali giochi ritmici, le mosse non sono determinate dalla musica: i giocatori godono piuttosto della libertà tipica di un gioco d'azione. Tuttavia, immettere azioni a ritmo amplifica gli attacchi del giocatore insieme alla musica. Hi-Fi RUSH ha come protagonista l'aspirante rockstar Chai, dopo che una malvagia società high-tech ha accidentalmente fuso un vecchio lettore musicale al suo cuore etichettandolo come "Difetto". Con una squadra di dirigenti d'azienda e il loro esercito di robot alle calcagna, Chai deve difendersi tramite il combattimento ritmico e con l'aiuto di un gruppo variegato di alleati per sconfiggere gli spietati dirigenti e fuggire. Con una serie di brani su licenze di band rock iconiche tra cui Nine Inch Nails e The Black Keys, Hi-Fi RUSH sarà disponibile il 19 marzo per PlayStation 5 ed è attualmente disponibile su Xbox Series X|S e PC con Xbox Game Pass, oltre che su Microsoft Store, Steam ed Epic Games Store.