L'aggiornamento Hi-Fi RUSH: Sfida arcade! di Tango Gameworks è disponibile

Tango Gameworks ha lanciato l'per tutti i giocatori che possiedono il gioco su Xbox Series X|S, Game Pass di Xbox e PC. I giocatori che hanno completato il gioco principale possono ora farsi strada nelle due nuovissime modalità di gioco:Dai un'occhiata al trailer qui:Nella modalità FEBBRE DA BPM!, i giocatori si sfidano in combattimenti sempre più difficili, in cui le canzoni accelerano il ritmo man mano che si procede. I giocatori possono scegliere tra tre impostazioni di difficoltà: Facile, Normale ed EX! raggiungendo i 200 BPM per ciascuna modalità.Nella modalità TORRE ARCADE! i giocatori sperimenteranno una versione remixata della modalità esistente, Torre ritmo, piena di ondate di nemici e sfide randomizzate, ma con una sorpresa in più: Chai inizia a depotenziarsi, perdendo tutti i suoi potenziamenti. Tra un round e l'altro, i giocatori otterranno potenziamenti per aumentare le proprie abilità, ma dovranno scegliere con saggezza: i potenziamenti hanno anche caratteristiche speciali che influiscono sulla battaglia successiva, dando ai giocatori un potenziamento utile o aggiungendo ulteriori sfide!In aggiunta alle nuove modalità, l' aggiornamento Sfida arcade! introduce due nuovi nemici, una moltitudine di ricompense sbloccabili, tra cui attacchi speciali, costumi gratuiti e un premio finale segreto per i giocatori che completano tutte le 40 sfide legate alle due nuove modalità.

Ulteriori dettagli sull' aggiornamento Sfida arcade! sono disponibili sul sito web ufficiale qui: https://bethesda.net/en-GB/ gioco/hifirush

L' aggiornamento Sfida arcade! è ora disponibile gratis per tutti i giocatori che possiedono Hi-Fi RUSH su Xbox Series X|S e PC. Hi-Fi RUSH è anche disponibile tramite Game Pass su Xbox Series X|S e PC, nonché su Microsoft Store, Steam ed Epic Games Store.

