Gioca live a ON AIR – Play Like a Deejay

Gli appassionati del mondo radiofonico e i “music addicted” potranno sfidarsi al “lancio del brano” in due appuntamenti da non perdere per giocare live con Francesco Lancia a “ON AIR – Play Like a Deejay”, il primo party game di Radio Deejay(in collaborazione con Asmodee Italia): il 14 marzo alla Feltrinelli di Corso Buenos Aires a Milano (ore 18.30) e il 22 marzo alla Feltrinelli di Viale Marconi a Roma (ore 18.00).

Due incontri speciali aperti a tutti nel quale Francesca Lancia, accompagnato per l’occasione a Milano da Alessandra Patituccie Florencia Di Stefano-Abichain e a Roma da Danilo da Fiumicino,chiamerà direttamente dal pubblico presente i giocatori per una partita creativa sotto il segno dell’improvvisazione con il gioco ufficiale dedicato alla radio di via Massena. Ogni gamer potrà vestire i panni del disc jokey e sfidarsi per lanciare, proprio come in un vero studio radiofonico, le canzoni che hanno segnato la storia della musicaabbinandole a notizie d’attualità o ai divertenti messaggi degli ascoltatori in più di 1 milione di possibili combinazioni.

Nato da un’idea di Francesco Lancia, edito da Elemedia e prodotto da Asmodee Italia, “ON AIR – Play Like a Deejay” è il party game ufficiale di Radio Deejay ispirato a ”fatti e persone realmente esistenti”, il primo a portare il pubblico “dietro le quinte” del mestiere della radio, tra imprevisti, aneddoti divertenti e naturalmente tanta musica.

Il gioco, presentato ufficialmente con grande successo al Lucca Comics & Games 2023, è acquistabile in tutte le librerie Feltrinelli, nell’apposita sezione dedicata ai giochi da tavolo, e sull’Official Store di Radio Deejay.

Dare il via alla partita è semplicissimo, basta disporre il mixer segnapunti sul tavolo di gioco, scegliere la propria pedina che rappresenta una delle “levette” dello strumento di regia, pescare le carte con le notizie del giorno e i messaggi degli ascoltatori e identificare l’ascoltatore più assiduo di Radio Deejay che vestirà i panni del Regista. Fatto questo, ciascun giocatore riceverà dal Regista 6 carte canzone, con la possibilità di scartare quelle che non conosce fino ad avere la propria “rotazione musicale” perfetta.

Parte quindi la fase di programmazione: il Regista pesca la prima carta notizia / messaggio e senza guardarla la mescola con le carte Bluff, poi distribuisce una carta a ciascun giocatore.

È qui che entra in gioco la capacità di improvvisare e fingere: solo uno dei partecipanti avrà in mano la carta vera, tutti gli altri dovranno far finta di leggere la propria carta per ingannare gli avversari e per convincere il pubblico, sfidando poi la sorte e scegliendo dal proprio mazzo la canzone che offre loro l’assist perfetto per qualsiasi ipotetica notizia. Quando il Regista raccoglierà tutte le carte e leggerà la notizia, si entrerà nel vivo della diretta: ogni giocatore è chiamato ad annunciare, a modo suo, la notizia e a collegarla nel modo più creativo e credibile possibile alla canzone che ha scelto, rivelando il titolo e l’autore del brano alla fine del proprio speech.

Ma come reagiranno gli ascoltatori? La terza e ultima fase del turno di gioco è proprio quella degli ascolti in cui il gruppo è chiamato a indicare il miglior DJ indicando con il dito quel giocatore che a proprio parere aveva la notizia in mano! Vince chi, con furbizia, spirito d’improvvisazione e faccia tosta avrà raggiunto il punteggio più alto.

Acquisendo un po’ di esperienza nella conduzione del gioco è possibile passare alla versione “pro”: il Regista avrà sottomano la playlist ufficiale del gioco e i DJ saranno chiamati a una prova a tempo: su ogni carta canzone è indicato il tempo dell’intro del brano, il giocatore che lancerà il disco con un tempismo perfetto, smettendo di parlare appena prima che l’artista inizi a cantare si aggiudicherà il bonus Intro Presa che raddoppia i punti del round.

“ON AIR – Play Like a Deejay” è un gioco di Radio Deejay ideato da Francesco Lancia, edito da Elemedia e prodotto da Asmodee Italia. La confezione include: 162 carte Canzone, 61 carte Notizia e 30 carte Messaggio, 8 carte Bluff, una carta Regista, 8 carte Intro Presa / Intro Mancata, 8 pedine segnapunti in legno, il tabellone-mixer segnapunti e il regolamento. 3-8 giocatori | 10+ | prezzo consigliato € 29,99.