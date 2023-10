ON AIR – Play like a Deejay il gioco da tavolo di RADIO DEEJAY

RADIO DEEJAY in collaborazione con Asmodee Italia, presentano il gioco da tavolo ON AIR – Play like a Deejay



Un party game appassionante ideato da Francesco Lancia in cui i giocatori si sfidano all’ultimo “lancio del brano” con notizie d’attualità e divertenti messaggi del pubblico da abbinare ai brani che hanno segnato la storia della musica nazionale e internazionale





Asmodee Italia ,in collaborazione con Radio Deejay , lancia “ ON AIR – Play Like a Deejay ”, ilparty game ufficialededicato alla radio di via Massena pronto a sfidare milioni dimusic addicted di ogni età in unapartita creativa esotto il segno dell’improvvisazione per lanciare, proprio come in un vero studio radiofonico, lecanzoni che hanno segnato la storia della musica abbinandole anotizie d’attualità o aidivertenti messaggi del pubblico in più di1 milione di possibili combinazioni.



“Cuffie indossate, microfono pronto, luce rossa accesa… sei on air!” : con “ ON AIR – Play Like a Deejay” ogni giocatore veste ipanni del disc jokey ed è chiamato acondurre il proprio programma . Nato da un’idea diFrancesco Lancia , edito da Elemedia e prodotto da Asmodee Italia, il party game ufficiale di Radio Deejay è ispirato a ” fatti e persone realmente esistenti ” ed èil primo a portare il pubblico “dietro le quinte” del mestiere della radio, tra imprevisti, aneddoti divertenti e naturalmente tanta musica.



« Stavo ascoltando Deejay Chiama Italia quando Linus ha annunciato il disco legandolo alla notizia di cui stavano parlando, dichiarando però che non era il disco previsto ma che avrebbe trovato lo stesso un modo per legarlo alla notizia. Ovviamente c'è riuscito perfettamente e io ho pensato "Ehi, ma questo è un gioco!".Così è nato "ON AIR - Play like a deejay "» afferma lo speakerFrancesco Lancia.





“ON AIR – Play Like a Deejay” sarà presentato ufficialmente alLucca Comics&Games 2023, dove sarà possibile assistere allaprima partita ufficiale giocata da alcuni speaker della radio e sfidare Francesco Lancia al tavolo di gioco . Per questa speciale occasioneil party game sarà acquistabile in tiratura limitata allo stand Asmodee Italia e presso lo stand Deejay.



Per chi non sarà riuscito a comprare la propria copia, saràpossibile pre-ordinare il gioco sull’officialstore di Radio Deejay (a partire dal 1 novembre).



«Fare parte di questa iniziativa è per noi un onore e motivo di grande soddisfazione: siamo prima di tutto fan di Radio Deejay, e dalla scorsa estate, quando abbiamo partecipato all'evento Party Like a Deejay come partner per l'area Giochi Senza Wi-Fi, la nostra stima e il nostro affetto sono cresciuti ulteriormente, così come il legame di amicizia con Francesco Lancia. Non vediamo l’ora di essere a Lucca Comics & Games per far conoscere al pubblico “ON AIR – Play Like a Deejay” nel nostro stand all’interno del padiglione Carducci!" –affermaLuca Cattini , Country Manager di Asmodee Italia.



Dare il via alla partita è semplicissimo, basta disporre ilmixer segnapunti sul tavolo di gioco,scegliere la propria pedina che rappresenta una delle “levette” degli strumenti di regia,pescare le 9 carte con le notizie del giorno e i messaggi degli ascoltatori e identificare l’ascoltatore più assiduo di Radio Deejay che vestirà i panni delRegista . Fatto questo, ciascun giocatore riceverà dal Regista6 carte canzone , con la possibilità di scartare quelle che non conosce fino ad avere la propria “rotazione musicale” perfetta.



Parte quindi la fase diprogrammazione : il Regista pesca la prima carta notizia / messaggio e senza guardarla la mescola con lecarte Bluff , poi distribuisce una carta a ciascun giocatore.



È qui che entra in gioco lacapacità di improvvisare e fingere :solo uno dei partecipanti avrà in mano la carta vera , tutti gli altri dovranno far finta di leggere la propria carta per ingannare gli avversari e perconvincere il pubblico , sfidando poi la sorte e scegliendo dal proprio mazzo la canzone che offre loro l’assist perfetto per qualsiasi ipotetica notizia. Quando il Regista raccoglierà tutte le carte e leggerà la notizia, si entrerà nel vivo delladiretta :ogni giocatore è chiamato ad annunciare, a modo suo, la notizia e a collegarla nel modo più creativo e credibile possibile alla canzone che ha scelto , rivelando il titolo e l’autore del brano alla fine del proprio speech.





È così che“Angelo e Paola hanno deciso di abbracciare il sacerdozio dopo anni di fidanzamento. Rimarranno comunque insieme anche da prete e suora? Beh è possibile, tutti abbiamo bisogno d’amore… e allora quale migliore occasione per ascoltare i Blues Brothers in ‘Everybody need somebody to love’?”





Ma come reagiranno gli ascoltatori? La terza e ultima fase del turno di gioco è proprio quella degliascolti in cui il gruppo è chiamato aindicare il miglior dj indicando con il dito quel giocatore che a proprio parere aveva la notizia in mano! Chi indovina riceve 3 punti, se il DJ viene identificato da almeno 1 giocatore riceve 3 punti ma se non viene “scovato” ne perde 2, ogni giocatore che è stato reputato il DJ del turno guadagna 1 punto per ogni voto ricevuto. E così via, per un altro turno fino ad esaurimento della pila delle carte notizia/messaggio. Vince chi, con furbizia, spirito d’improvvisazione e faccia tosta ha raggiunto il punteggio più alto.



Acquisendo un po’ di esperienza nella conduzione del gioco è possibile passare allaversione “pro” : il Regista avrà sottomano laplaylist ufficiale del gioco ei DJ saranno chiamati a una prova a tempo : su ogni carta canzone è indicato il tempo dell’intro del brano, il giocatore che lancerà il disco con un tempismo perfetto, smettendo di parlare proprio appena prima che l’artista inizi a cantare si aggiudicherà un bonusIntro Presa che raddoppia i punti del round.



“ON AIR – Play Like a Deejay” è un gioco diRadio Deejayideato daFrancesco Lancia , edito daElemedia e prodotto daAsmodee Italia . La confezione include: 162 carteCanzone , 61 carteNotizia e 30 carteMessaggio , 8 carteBluff , una cartaRegista , 8 carteIntro Presa /Intro Mancata , 8 pedine segnapunti in legno, il tabellone-mixer segnapunti e il regolamento. 3-8 giocatori | 10+ | prezzo consigliato € 29,99.



