Arriva in Italia Dyson Airstrait™: un nuovo modo di lisciare i capelli Disponibile anche in Italia Dyson Airstrait, la nuova piastra che consente di lisciare i capelli da bagnati ad asciutti con l'aria, liberi da danni da calore e lamine calde

Dyson annuncia l’arrivo in Italia della piastra Dyson Airstrait, la cui tecnologia innovativa è concepita per lisciare i capelli da bagnati ad asciutti con l'aria, senza lamine calde e danni causati dal calore.Per dare vita alla piastra Dyson Airstrait e consentire così un nuovo modo di lisciare i capelli sono stati necessari 6 anni di ricerca, test e sviluppo: Dyson Airstrait è in grado di adattarsi a diversi tipi di capelli consentendo di ottenere uno styling liscio naturale, con corpo e movimento, e mantenendo allo stesso tempo la forza e l'aspetto sano dei capelli. La ciocca è inserita tra due bracci, dai quali fuoriesce un flusso d'aria ad alta pressione angolata con precisione, che viene spinto verso il basso e verso i capelli, per asciugarli e lisciarli contemporaneamente, con un unico strumento. Presentata a livello globale nel maggio 2023, Dyson Airstrait è pronta a replicare anche in Italia il successo già ottenuto negli Stati Uniti, dove ha rapidamente catturato l'attenzione del mondo beauty, venendo inclusa tra le “Best invention 2023 ” del TIME.Per mettere a punto Dyson AirstraitTM, Dyson ha investito significativamente nella ricerca sulla scienza dell'hair styling, studiando la struttura del capello, la dinamica del flusso d'aria e i danni termici, meccanici e chimici: “Capire bene come manipolare e sfruttare il potenziale di un flusso d'aria potente è fondamentale per le prestazioni della piastra Dyson Airstrait. Questa esperienza, acquisita negli ultimi 25 anni, ci ha permesso di offrire la nostra prima piastra wet to dry, senza lamine calde e senza danni dovuti al calore. La facilità d'uso che tutti amano delle piastre, ma con lame d'aria ad alta velocità, consente di risparmiare tempo, di mantenere intatta la forza dei capelli e di ottenere uno stile liscio naturale per tutti i giorni," dichiara James Dyson, Fondatore e Ingegnere Capo.Lisciare i capelli da bagnati ad asciutti, solo con l’aria, consente di semplificare la propria routine, regalandosi il piacere di realizzare uno styling liscio naturale anche quotidianamente, prendendosi cura di sè in modo semplice e veloce e così avendo la possibilità di dedicare il proprio tempo a ciò che più si ama.La piastra per capelli Dyson Airstrait utilizza due aperture da 1,5 mm posizionate lungo i bracci, attraverso cui il flusso d’aria viene accelerato e indirizzato ad alta velocità verso il basso. I due getti d’aria, proiettati a 45°, convergono a formarne uno unico che genera la forza necessaria a lisciare i capelli durante l'asciugatura, con il massimo controllo. Questo flusso d'aria direzionale aiuta ad allineare le ciocche di capelli per un finish liscio e brillante. Infatti, la piega realizzata con un potente flusso d'aria sui capelli bagnati riduce il bisogno di calore, diminuisce l'effetto crespo e la presenza di baby hair e protegge la naturale lucentezza della chioma. Dyson AirstraitTM è alimentata dal motore Hyperdymium - sufficientemente compatto da poter essere inserito nell’impugnatura della piastra, ma talmente potente da consentire l'asciugatura e la messa in piega contemporaneamente - e, come il resto della gamma Dyson per la cura dei capelli, è dotata di controllo intelligente del calore, arrivando a 16 misurazioni della temperatura al secondo per evitare danni da calore estremo e proteggere la naturale lucentezza dei capelli.Inoltre, la piastra dispone di modalità di hair styling "Wet" e "Dry", preimpostate con una combinazione specifica di calore e flusso d'aria per ottenere i migliori risultati, e di modalità "Cool" per fissare il look. Per quanto riguarda il controllo del flusso d'aria, sono disponibili due impostazioni di velocità, flusso basso e flusso alto, oltre alla modalità “cold shot” e “root drying” per l’asciugatura delle radici.“La piastra Dyson Airstrait™ è una vera e propria rivoluzione nel settore beauty: il getto d’aria preciso, la combinazione controllata di temperatura e flusso e il design intuitivo, oltre che esteticamente d’impatto, rendono questo prodotto un’innovazione eccezionale,” commenta Pierpaolo Lai, hairstylist e nuovo ambassador Dyson per l’Italia. “Per me, è un aspetto di primaria importanza poter enfatizzare il capello naturale, saperlo valorizzare oltre a preservarne lucentezza e salute: con Dyson Airstrait™ è possibile ottenere questo risultato perchè quando i capelli sono bagnati si richiede meno calore e, di conseguenza, si possono lisciare mentre si asciugano, facendo così in modo che si verifichino meno danni. Sono sicuro che questo prodotto sarà in grado di ridefinire e semplicare la routine quotidiana di styling”.La piastra Dyson Airstrait™ è acquistabile sul sito ufficiale Dyson.it e presso i Dyson Demo Store al prezzo di 499€.