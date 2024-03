Il rimprovero di Novak Djokovic a Luca Nardi: Non era giusto, però... - Video

In una serata memorabile per il tennis italiano, Luca Nardi, ventenne classificato al numero 123 del mondo, ha sconfitto il numero 1 del ranking ATP, Novak Djokovic, nel terzo turno del BNP Paribas Open a Indian Wells. Nardi, che ha guadagnato l'accesso al tabellone principale come lucky loser, ha dimostrato una combinazione di coraggio e potenza, vincendo con il punteggio di 6-4, 3-6, 6-3. Questa vittoria segna uno dei più grandi upset della stagione 2024 di tennis e rappresenta la prima volta che Nardi affronta e sconfigge un giocatore tra i primi cinque del mondo.

Durante il match, Nardi ha espresso la sua incredulità e gioia, affermando di aver sognato questo momento e di essere estremamente felice per il risultato ottenuto. La sua prestazione è stata caratterizzata da un gioco aggressivo e da colpi vincenti che hanno messo in difficoltà Djokovic, il quale ha riconosciuto il merito dell'avversario, attribuendo la sconfitta a una giornata negativa da parte sua.

Il rimprovero di Djokovic a Nardi, Non era giusto però bravo, sembra riferirsi a un episodio specifico durante il match, probabilmente per un punto conquistato da Nardi dopo una palla dubbia. Nonostante ciò, Djokovic si è congratulato con il giovane italiano, riconoscendo il suo successo.