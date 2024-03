Luca Nardi batte Novak Djokovic a Indian Wells: Una vittoria storica

In una delle vittorie più sorprendenti degli ultimi tempi nel tennis maschile, Luca Nardi, un giovane tennista italiano di 20 anni classificato al numero 123 del mondo, ha battuto il numero 1 mondiale Novak Djokovic al torneo di Indian Wells. Questo incredibile risultato è avvenuto nella serata di lunedì, con Nardi che ha superato Djokovic con il punteggio di 6-4, 3-6, 6-3.

Nardi, che era entrato nel tabellone principale come lucky loser dopo il ritiro di Tomas Etcheverry per un problema fisico, ha affrontato Djokovic al terzo turno del torneo. La sua vittoria lo rende il giocatore con la classifica più bassa a sconfiggere Djokovic in un evento del circuito ATP Masters 1000 o in uno Slam.

Il percorso di Nardi a Indian Wells è stato notevole, considerando che era stato eliminato nell'ultimo turno delle qualificazioni prima di ricevere una seconda opportunità a seguito del ritiro di Etcheverry. Ha quindi sfruttato al meglio questa opportunità, battendo prima il cinese Zhang Zhizhen e poi Djokovic, suo idolo.

Questa vittoria rappresenta un punto di svolta nella carriera di Nardi, che fino ad ora aveva ottenuto successi principalmente nei tornei Challenger e non era mai entrato nel tabellone principale di uno Slam. La sua migliore classifica ATP in singolare è stata la numero 106, raggiunta il 19 febbraio 2024.

Djokovic, da parte sua, è un veterano del circuito con un record di 416 settimane al numero 1 mondiale e 13 anni differenti come leader della classifica ATP. Questa sconfitta interrompe una serie di 11 vittorie consecutive in tornei ATP Masters 1000 per il serbo, che aveva vinto i titoli a Cincinnati e Parigi.

Nardi affronterà l'americano Tommy Paul negli ottavi di finale, continuando così il suo sorprendente percorso a Indian Wells. La sua vittoria contro Djokovic non solo segna un momento significativo nella sua carriera ma dimostra anche l'inaspettata imprevedibilità e il fascino dello sport del tennis.