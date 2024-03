Chi è Luca Nardi che ha battuto Djokovic a Indian Wells: La storia del 20enne Italiano

Il 20enne tennista italiano Luca Nardi ha ottenuto una vittoria sorprendente contro il numero uno al mondo Novak Djokovic al terzo turno del Masters 1000 di Indian Wells, diventando così il giocatore con il ranking più basso nella storia a battere Djokovic in un evento del Masters 1000 o del Grande Slam. Nardi, originario di Pesaro e attualmente numero 123 nel ranking ATP, ha espresso la sua incredulità e felicità per il risultato ottenuto, sottolineando come questa vittoria possa rappresentare un punto di svolta nella sua carriera.

Nato il 6 agosto 2003, Nardi ha iniziato a giocare a tennis con il fratello maggiore Niccolò in un circolo di Pesaro, sotto l'incoraggiamento dei genitori. Ha deciso di perseguire il tennis come professione all'età di 16 anni, affidandosi al coach Francesco Sani. Oltre al tennis, Nardi ha mostrato interesse per il padel, il calcio, e ha considerato la carriera di fisioterapista se non fosse diventato un tennista professionista.

Prima di questa storica vittoria, Nardi aveva già dimostrato il suo talento vincendo quattro titoli Challenger e facendo il suo debutto nel circuito ATP nel 2020. Ha raggiunto il suo best ranking di numero 106 nel febbraio 2024. La sua performance a Indian Wells, dove è entrato nel tabellone principale come lucky loser, ha attirato l'attenzione internazionale, con Nardi che ha sfruttato al meglio questa seconda opportunità.

Questa vittoria non solo ha interrotto la striscia di 11 vittorie consecutive di Djokovic nei tornei Masters 1000, ma ha anche segnato la prima sconfitta di Djokovic contro un giocatore fuori dalla Top 50 del ranking ATP dal 2018. Nardi ha espresso ammirazione per Djokovic, rivelando di avere un poster del campione serbo nella sua camera da letto fin dall'età di otto anni.

Luca Nardi si prepara ora ad affrontare Tommy Paul negli ottavi di finale, continuando il suo percorso nel torneo con rinnovata fiducia e l'ambizione di scalare ulteriormente il ranking mondiale.