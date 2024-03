Aggressione a Quarto, dipendente accoltellato in ristorante giapponese

Un grave episodio di violenza ha scosso la tranquillità di un ristorante giapponese situato in via Campana a Quarto, nei pressi di Napoli. Nel tardo pomeriggio di giovedì 29 febbraio, una lite furibonda tra due dipendenti, entrambi originari del Pakistan, è sfociata in un'aggressione con coltello. Il giovane di 23 anni è stato ferito al volto e alle braccia dal suo collega, che dopo l'atto ha preso la fuga.

L'incidente è avvenuto in un momento di calma, senza clienti nel locale e durante i preparativi per la cena. La vittima è stata immediatamente trasportata all'ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli, dove è stata trattata per lesioni lievi e tenuta sotto osservazione, ma non è in pericolo di vita.

I carabinieri sono intervenuti sul luogo dell'aggressione e hanno avviato le ricerche dell'aggressore, che al momento dell'incidente è riuscito a scappare. Il coltello da cucina usato nell'aggressione è stato recuperato e sequestrato dalle autorità.

Le cause del litigio che ha portato all'aggressione non sono ancora state chiarite. La comunità locale è stata scossa da questo episodio di violenza in un ristorante noto e frequentato, e l'attenzione è ora rivolta alle indagini in corso per catturare l'aggressore.