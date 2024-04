Aggressione alla stazione di Reggio Emilia: Denunciate 10 persone per pestaggio

Un giovane tunisino è stato vittima di un violento pestaggio sabato scorso presso la stazione di Reggio Emilia. L'episodio, che ha visto coinvolte dieci persone tra i 18 e i 24 anni, è stato qualificato dagli inquirenti come una spedizione punitiva. La reazione violenta è scaturita a seguito di un litigio avvenuto poche ore prima tra la vittima e un altro giovane.

Il gruppo, composto da nove italiani e un ragazzo marocchino, ha atteso l'arrivo del giovane tunisino in stazione per poi aggredirlo. La vittima è stata successivamente trasportata in ospedale per le cure del caso. Le forze dell'ordine, grazie alle testimonianze e alle immagini di videosorveglianza, hanno identificato e denunciato i responsabili per lesioni aggravate in concorso. Tra gli oggetti sequestrati, uno degli aggressori è stato trovato in possesso di uno sfollagente.