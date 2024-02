Tre nuovi giochi in arrivo con DLSS

NVIDIA vuole conquistare i giocatori GeForce con il regalo perfetto per un San Valentino all’insegna del gaming: tre nuovi titoli supportati dalDLSS! Nello specifico, arriveranno questa settimana:Banishers: Ghosts of New Eden con DLSS 3, Smalland: Survive the Wilds eSkull and Bones con DLSS 2.

NVIDIA rilascia inoltre i nuoviGame Ready Driver. Questi driver ottimizzeranno la vostra esperienza di gioco inSkull and Bones.

Aggiornamenti delle prestazioni grazie al DLSS

Ecco un resoconto dei giochi conDLSS in uscita questa settimana:

Banishers: Ghosts of New Eden – rilasciato oggi, il 13 febbraio, con DLSS 3, DLSS 2, Reflex e DLAA. In 4K, con le impostazioni massime attivate, gli utenti dotati di GeForce RTX serie 40 riscontreranno un aumento delle prestazioni di 1,8 volte in media. Questo aggiornamento DLSS consente alle GeForce RTX 4090 e a RTX 4080 SUPER di superare i 144 FPS in 4K, permette ai possessori di GeForce RTX 4070 Ti SUPER di giocare a oltre 120 FPS e vede i possessori di GeForce RTX 4070 SUPER giocare a ben oltre 100 FPS.

Smalland: Survive the Wilds – uscirà dall’early access il 15 febbraio con DLSS 2.

Skull and Bones – verrà rilasciato il 16 febbraio con DLSS 2 & Ray Tracing.

Informazioni sui Game Ready driver

I driver GeForce Game Ready offrono la migliore esperienza per i vostri giochi preferiti, perché sono stati finemente messi a punto in collaborazione con gli sviluppatori e ampiamente testati su migliaia di configurazioni hardware di desktop e laptop per ottenere il massimo delle prestazioni e dell'affidabilità.

Il programma Game Ready Driver di NVIDIA è stato progettato da zero come metodo per offrire la migliore esperienza di gioco possibile. Questo programma crea una sinergia con gli sviluppatori di giochi, stabilendo una cadenza regolare di scambio di build di gioco e driver pre-release. Lavoriamo insieme per trovare ottimizzazioni e risolvere problemi e iteriamo le build di conseguenza, per garantire che sia il gioco che il driver Game Ready offrano la massima qualità e le migliori prestazioni al momento del lancio.