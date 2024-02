Napoli affronta emergenza casa con ondata di sfratti e proteste

Napoli sta vivendo un momento di grave emergenza abitativa, con un'ondata di sfratti che sta colpendo diverse famiglie della città. Ieri mattina, davanti a Palazzo San Giacomo, in concomitanza con la seduta del consiglio comunale, hanno protestato le nove famiglie sotto sfratto dall'Asl Napoli centro all'ex manicomio del Frullone, che dal primo marzo si troveranno senza un tetto. Nonostante l'incontro con la vicensindaca Laura Lieto, che ha manifestato l'impegno del Comune a cercare una soluzione politica insieme alle tre Istituzioni, non è stata trovata una proposta concreta.

L'Unione Inquilini Campania, attraverso il suo segretario Domenico Lopresto, ha denunciato l'arrivo di decine di ordinanze sindacali di sfratto e sgombero nelle ultime settimane, che diventano centinaia se si considera l'intero anno. Tra i casi emblematici, vi è quello di una donna anziana invalida civile a Ponticelli, che dopo aver presentato una domanda di voltura per separazione dal coniuge, si è vista arrivare un'ordinanza di sfratto invece che di assegnazione dal Servizio Casa. Un altro inquilino a Melito, dopo il decesso della madre e una domanda di voltura, si è visto notificare lo sfratto per un arretrato di appena 1.162 euro.

Questi episodi evidenziano una situazione di emergenza che richiede interventi urgenti per garantire il diritto all'abitazione. La vicenda delle famiglie dell'ex manicomio del Frullone va avanti da 40 anni, quando furono collocati in quegli spazi con la promessa di una sistemazione definitiva che non è mai arrivata. Ora, con l'ordine di sgombero coatto emesso dall'Asl, la situazione si è ulteriormente aggravata.

La questione degli sfratti a Napoli si inserisce in un contesto più ampio di difficoltà abitative, che vede anche la sospensione delle procedure di sfratto per immobili abitativi e non, prorogata fino al 31 dicembre 2020, come misura di emergenza. Tuttavia, la soluzione a lungo termine richiede politiche abitative inclusive e sostenibili, che tengano conto delle esigenze delle famiglie più vulnerabili.