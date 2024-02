Bonus psicologo 2024: apertura domande il 18 marzo, risorse aumentate ma inadeguate

Il Bonus Psicologo, misura introdotta per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia, vedrà l'apertura delle piattaforme per la presentazione delle domande il prossimo 18 marzo 2024. Nonostante un incremento delle risorse finanziarie, passate da 8 a 10 milioni di euro, queste risultano ancora inadeguate a coprire i bisogni espressi dalla popolazione. David Lazzari, presidente del Consiglio nazionale dell'Ordine degli psicologi (Cnop), sottolinea l'importanza di un finanziamento adeguato per rendere effettiva la figura dello psicologo di famiglia su tutto il territorio nazionale. L'Inps, il ministero della Salute e il Cnop stanno lavorando per informare i cittadini su come accedere a questa opportunità.

Il decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, ha disposto l'incremento delle risorse per il Bonus psicologo, che diventa una misura strutturale con fondi stanziati per 5 milioni di euro per il 2023 e 8 milioni di euro a partire dal 2024. Il contributo è riconosciuto una sola volta in favore del cittadino richiedente, con un importo fino a 50 euro per ogni seduta di psicoterapia, in base ai limiti di ISEE.

Il Bonus Psicologo si rivolge a persone che hanno subito gravi ripercussioni psicologiche a causa della pandemia e della conseguente crisi socio-economica, offrendo un sostegno per chi desidera intraprendere un percorso psicoterapeutico. Per accedere al bonus, è necessario disporre di SPID, CIE o CNS e presentare la domanda attraverso il sito dell'Inps.

Nonostante l'aumento dei fondi, le risorse disponibili sono considerate insufficienti rispetto alla domanda, con il rischio di escludere molti cittadini bisognosi di supporto psicologico. La situazione potrebbe migliorare con eventuali aumenti delle risorse finanziarie previsti nelle modifiche alla manovra di bilancio.