Svelato il gameplay di Sand Land in un nuovo trailer

Guarda il nuovo trailer diSAND LAND, un video di ben 9 minuti che offre una panoramica del suo coinvolgente gameplay, prima di intraprendere la tua missione in questo mondo desertico per trovare la fonte leggendaria con il principe dei demoni Belzebubù, lo sceriffo Rao e il Ladro!

Durante il tuo viaggio epico dovrai prendere in mano la situazione per affrontare e sconfiggere molti nemici agguerriti, tra cui mostri pericolosi, spietati banditi e l'esercito del re. In modalità battaglia, Belzebubù è un combattente esuberante che usa una combinazione di potenti attacchi e furtività per eliminare rapidamente i propri nemici. L'esperienza guadagnata attraverso le battaglie ti consente di potenziarti gradualmente, ottenendo nuove abilità per tutti i membri della tua squadra.

Inoltre, nel gioco ci saranno anche molti veicoli davvero ingegnosi. Con l'aiuto di una nuova alleata di nome Ann, potrai personalizzarli e potenziarli per scoprire nuovi luoghi e respingere i nemici, che diventeranno sempre più aggressivi man mano che ti avventurerai in territori più ricchi e lussureggianti.

Ma macchine e abilità di combattimento non saranno le sole a necessitare di potenziamenti, mentre Belzebubù e i suoi amici si imbatteranno nella desolata città di Spino. Malgrado il suo stato attuale, ha un gran potenziale e potrai riportarla in vita per trasformarla nella tua casa: avanzando nel tuo viaggio, la città si svilupperà ed evolverà, aggiungendo nuovi mercanti, missioni e opzioni per prepararti alle prossime avventure.

Scopri altri dettagli sulle avventure che attendono Belzebubù e la sua squadra nel nuovo trailer:

https://youtu.be/EXbAZkLgvLQ

SAND LAND

sarà disponibile dal 26 aprile 2024 per PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S e PC.