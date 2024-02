Netatmo app Home + Security

Netatmo rilascia una nuova versione della sua app Home + Security





Con la nuova versione dell’app Home + Security gestire i dispositivi

per la sicurezza dei brand Netatmo, Legrand e Bticino è ancora più semplice





L’app per dispositivi mobili Home + Security è pronta a evolversi. La nuova versione, che sarà resa disponibile a partire da martedì 6 febbraio, offrirà un’interfaccia utente completamente ridisegnata, per essere ancora più intuitiva e fornire un accesso più diretto alle principali funzionalità.

Inizialmente progettata per controllare i diversi modelli di videocamere Netatmo, l’app Home + Security ha nel tempo ampliato le proprie funzionalità per includere la gestione delle serrature e dei sistemi di allarme intelligenti, in seguito dei rilevatori smart di fumo e di monossido di carbonio e quindi, più di recente, anche dei citofoni connessi di Legrand e Bticino. In futuro l’app sarà in grado di gestire ulteriori tipologie di dispositivi intelligenti. Era dunque arrivato il momento di ripensarne l’ergonomia e renderne l’uso più intuitivo, per consentire agli utenti di avere sott’occhio con più rapidità l’ecosistema per la sicurezza della propria casa.

Oltre a un design più moderno, la nuova versione di Home + Security offre una navigazione più ergonomica e un accesso immediato a tre delle funzionalità principali:

Dashboard: una visione d’insieme di quanto accade in casa, con la possibilità di intervenire direttamente in qualsiasi momento;

News Feed: completamente rinnovato, tiene traccia degli eventi accaduti notificati dall’app e permette di riprodurne il contenuto;

Impostazioni: è ora possibile gestire l’ecosistema casalingo, aggiungere dispositivi e modificare le preferenze relative alle notifiche.

Con l’app Home + Security è sempre possibile impostare alla perfezione i parametri di funzionamento di ogni singolo dispositivo o di concertarne l’interazione. Ecco alcuni esempi delle funzionalità a disposizione dell’utente:

Impostare la Videocamera Esterna Intelligente per attivare il suo sistema di illuminazione nel caso in cui rilevi una persona o un’auto ma non un cane o un gatto;

Essere riconosciuti dalla Videocamera Interna Intelligente così che, grazie alla funzione di geolocalizzazione, l’attività di sorveglianza sia sospesa automaticamente fino al vostro rientro a casa;

Assicurarsi che una videocamera interna o esterna al rilevamento di un’anomalia possa attivare la sirena interna o il sistema di illuminazione della videocamera esterna.

La nuova versione dell’app Home + Security sarà disponibile a partire da martedì 6 febbraio per raggiungere gradualmente tutti gli account utente già esistenti nei giorni seguenti.