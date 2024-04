Spettacoli | Pechino Express - tappa 8 tra punizioni a sorpresa e rivalità: ecco le coppie semifinaliste

(Adnkronos 26 Apr.) - S’infiamma la competizione a Pechino Express: le coppie, stremate dopo le centinaia di chilometri percorsi, si rifugiano nelle alleanze, ma sono proprio le alleanze l’obiettivo “colpito e affondato” al traguardo finale, a Kandy, città nel cuore dello Sri Lanka. Nella tappa di giovedì 25 aprile dello show Sky Original prodotto da Banijay Italia, infatti, tra peripezie e colpi di scena, Costantino Della Gherardesca e l’inviato speciale Fru hanno riconsegnato lo scettro ai Pasticcieri Damiano e Massimiliano Carrara, che al ballottaggio finale hanno scelto di penalizzare i Fratm Antonio Orefice e Artem proprio in virtù dei buoni rapporti consolidati con le altre coppie e quindi strategicamente importanti in vista delle ultimissime tappe: i due attori napoletani hanno dovuto imbarcarsi sul volo di ritorno, purtroppo per loro la busta nera nascondeva il verdetto di tappa eliminatoria.

L’episodio di giovedì 25 aprile, su Sky Uno/+1 e on demand, ha totalizzato 480mila spettatori medi con il 2,3% di share, un dato in crescita del +2% rispetto alla puntata di una settimana fa.

Nei sette giorni, la puntata della scorsa settimana ha ottenuto 1.288.000 spettatori medi, con 2.317.000 contatti unici, che corrisponde a una crescita del +12% rispetto all’omologa tappa dell’anno scorso e del +4% rispetto all’episodio precedente.

Sui social, con oltre 149mila interazioni social totali - dato in crescita del +67% rispetto a un anno fa – Pechino Express è stato lo show più commentato della serata di ieri; l’hashtag è entrato nella chart dei Trending Topic direttamente in prima posizione durante la messa in onda, rimanendo stabile fino alla fine della puntata e poi in Top 3 per tutta la notte; inoltre, nella stessa classifica sono apparsi anche Artem, Damiano, Estefania, Maddalena, Antonella, Fratm (fonti: Talkwalker SCR; Trends24.in).

Ai nastri di partenza dell’ottava tappa - 387 km dal faro di Galle alla città di Kandy, passando dalle location costiere più “instagrammabili” agli altopiani umidi delle piantagioni da tè - cinque coppie: oltre a Pasticcieri e Fratm, Le Ballerine Megan Ria e Maddalena Svevi, Le Amiche Maddalena Corvaglia e Barbara Petrillo e Italia Argentina Estefania Bernal e Antonella Fiordelisi.

Maddalena e Barbara, vincitrici della tappa precedente, hanno affidato il primo malus di giornata ad Artem e Antonio, loro alleati ma unici mai puniti fin qui con uno svantaggio: i due giovani attori hanno dovuto consegnare una tipica colazione singalese ai pescatori sui trampoli della spiaggia di Kathaluwa, una tradizione unica al mondo tramandata da generazioni. Per tutti gli altri viaggiatori prima missione: dotati di uno smartphone, le coppie hanno dovuto riprodurre tre foto “acchiappa like” in altrettante location e attività “instagrammabili” sulla costa: l’altalena di corda sulla spiaggia di Dalawella, la Black Sand di Matara con i suoi surfisti e, infine, il Blow Hole nel villaggio di Hummanaya, una strettissima insenatura nella quale le onde del mare si infrangono creando un getto d’acqua potentissimo e spettacolare. Dopo estenuanti minuti in attesa dello scatto perfetto, di corsa verso il libro rosso nell’Elephant Transit Home, il Parco Nazionale di Undawalawa dove gli elefanti feriti o rimasti orfani vengono curati prima di essere rimessi in libertà. Prima di apporre la firma, però, una missione a sorpresa: ad attendere i concorrenti c’era un piccantissimo piatto di “kottu” (street food realizzato con pane sottile indiano sminuzzato, uovo, verdure, spezie e peperoncino), da mangiare tutto per evitare la penalità di una sosta da 8 o 16 minuti di tempo in caso di rifiuto di uno o di entrambi i componenti della coppia.

Al libro rosso, colpo di scena: i Pasticcieri, arrivati per primi, hanno dovuto firmare in quinta e ultima posizione perché hanno usato lo smartphone per fotografare la mappa delle Amiche dopo aver perso la loro, cosa vietata dal regolamento che autorizzava l’utilizzo dello smartphone per i soli selfie della missione. Per i due fratelli, una penalità difficile da digerire (a differenza delle altre coppie, tutte soddisfatte per la decisione inappellabile di Costantino). Le prime tre coppie hanno avuto accesso così alla prova vantaggio più leggendaria di Pechino Express, la corsa tra gli elefanti: reggendo un vassoio pieno di frutta, Amiche Ballerine e Fratm hanno dovuto attraversare un percorso a ostacoli camminando in mezzo a due file di elefanti golosissimi della loro frutta. Dopo 20 minuti di corse, ostacoli – e rovinose cadute, soprattutto per la Ballerina Maddalena – la cesta più pesante era quella delle Amiche, ancora una volta “queen” dello Sri Lanka dopo aver vinto tutte le prove una settimana fa nella prima tappa singalese.

A Maddalena e Barbara il potere di assegnare un malus, “il singhiozzo”, l’obbligo di fermarsi due volte per ben cinque minuti e di scendere dall’auto per trovarne un’altra, qualora lo stop fosse arrivato proprio durante un passaggio: le due hanno puntato il dito contro Italia Argentina, rallentate così vistosamente nella corsa. Ripartiti tutti, subito una nuova missione prima di cercare ospitalità per la notte: le coppie dovevano salire al ponte dei Nove Archi, attraversato da una delle ferrovie panoramiche tra le più caratteristiche del mondo, imparando a memoria tutte le fermate da Ella a Kandy, pena una sosta di 10 minuti in caso di errore.

Al risveglio, altra prova: una visita in una umida piantagione da tè dell’altopiano singalese per imparare a raccogliere le foglie migliori, utili alla preparazione della bevanda, dopodiché dovevano pesarle per arrivare quanto più vicino possibile alla quota di 400 grammi, con una penalità di 1 minuto per ogni decina di grammi errata. Solo completata la missione – e scontata la penalità, più o meno lunga – ultimi passi verso il traguardo finale sul tappeto rosso posto a Kandy, l’ultima capitale dell’antica era dei re dello Sri Lanka, all’interno della sua misteriosa ma affascinante prigione abbandonata. La classifica finale ha visto al primo posto i Pasticcieri, seguiti da Amiche e Italia Argentina, tutti qualificati già alla semifinale. A rischio eliminazione, dunque, le Ballerine - rallentate da incomprensioni tra loro risolte solo nell’ultima parte del viaggio - e i Fratm: i Carrara, preoccupati dall’alleanza dichiarata con le Amiche, hanno candidato all’eliminazione proprio i giovani attori partenopei che, una volta aperta la busta, hanno dovuto chiudere per sempre il loro zaino.

Settimana prossima, giovedì 2 maggio sempre su Sky e in streaming su NOW, saranno quattro le coppie che si contenderanno l’accesso alla Finalissima di questo viaggio di Pechino Express. Chi tra Pasticcieri, Amiche, Italia Argentina e Ballerine potrà correre gli ultimi chilometri dello straordinario viaggio lungo la Rotta del Dragone e puntare alla vittoria?