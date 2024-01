EA SPORTS NHL 24 annuncia la Patch 1.4.0

Mentre si conclude il primo mese del nuovo anno, il team dello studio EAV ha lavorato molto per apportare nuovi miglioramenti a EA SPORTS NHL 24. Siamo entusiasti di condividere i dettagli sulle novità in arrivo nel gioco, disponibili da oggi.

Qui di seguito alcune caratteristiche principali della Patch 1.4.0:

Goalie X-Factors: gli X-factors ‘Light Work’, ‘Extra Padding’, ‘Whirlwind’, ‘Handled It’ e ‘Energizer’ sono stati aggiornati per offrire una maggiore scelta nell'assegnazione delle abilità a zona Goalie X-Factor.

Goalie Size Balancing: la "Save Reach" è stata bilanciata in base all'altezza del portiere. I portieri più bassi riceveranno una penalità minore, mentre quelli più alti riceveranno una penalità maggiore quando effettuano parate di grande portata. In questo modo i giocatori possono scegliere di giocare con i portieri che preferiscono senza che la loro altezza sia un problema. Goalie Save accuracy: un bonus maggiore viene applicato al punteggio di precisione quando il portiere dell'utente si trova in linea al disco e deve allungarsi di meno per effettuare un salvataggio, mentre una penalità maggiore viene applicata al punteggio di precisione quando il portiere è fuori posizione e deve effettuare salvataggi di grande portata.

In vista dell'All-Star Weekend, questa patch presenterà le nuove uniformi All-Star. Per maggiori informazioni sui miglioramenti e i cambiamenti in arrivo nel gioco, trovate le note relative alla patch 1.4.0 a questo link e qui di seguito. A questo link invece potete vedere il video di spiegazione della patch.

Il 2 febbraio 2024 dalle 19:00 alle 22:00 CET, inoltre, nel primo evento NHL LAN della stagione esports EA SPORTS NHL 24 World Championship, l'EA SPORTS NHL All-Star Open vedrà la partecipazione dei primi quattro classificati delle qualificazioni All-Star Open - CadCooks (Samuel Landry) in rappresentanza dei Washington Capitals; Deeks (Dany-Karl Lavesque) per i Montreal Canadiens; Geimer (Matthew Geim) in rappresentanza dei Calgary Flames e Polgz (Ethan Kerr-Polgar) per i Toronto Maple Leafs. Il campione dell'EA SPORTS NHL 24 All-Star porterà a casa un premio in denaro di 2.000 dollari e il trofeo del campionato.

Oltre a partecipare alla finale All-Star Open di Toronto, i quattro finalisti All-Star si sono automaticamente qualificati per l'EA SPORTS NHL 24 North American Bracket, unendosi ai 64 giocatori del Club Championship e ai 56 giocatori dell'Online Open Play, che inizieranno a giocare il 9 marzo. Per ulteriori informazioni sul torneo, visitate il sito www.nhl.com/NHL24. I media che desiderano seguire l'evento possono contattare Julie Young ([email protected]). NB: i fan che desiderano partecipare all'evento devono acquistare un pass d'ingresso alla Hockey Hall of Fame.