EA SPORTS NHL 24 - trailer sul Gameplay

EA SPORTS ha rivelato nuovi dettagli su tutti gli entusiasmanti aggiornamenti in arrivo in NHL 24 nel trailer ufficiale e video di approfondimento sul gameplay, in cui vengono mostrate tutte le nuove caratteristiche che daranno vita ad un’autentica azione su ghiaccio.

I fan scopriranno come le nuove caratteristiche migliorino notevolmente il gameplay, come l'aumento della varietà di punteggi dell'Exhaust Engine, grazie al sistema Sustained Pressure e ai livelli di energia visibili per i portieri nel gioco con il nuovo Goalie Fatigue System. I fan potranno anche vedere come quest'anno il Physics-Based Contact apporti un nuovo livello tattico e perché il Vision Passing System rende il ghiaccio perfetto per le partite che svoltano il gioco. Gli appassionati del gioco potranno vedere con i propri occhi come NHL 24 si avvicini sempre di più alla realtà nel nuovissimo trailer di approfondimento.

NHL 24 sarà disponibile a livello globale il 6 ottobre 2023 su PlayStation5, Xbox Series X|S, PlayStation4 e Xbox One, con tre giorni di accesso anticipato, dual-entitlement e molto altro se i fan preordineranno la X-Factor Edition. I fan possono preordinare il gioco ora per salire sul ghiaccio e sperimentare in anticipo i miglioramenti del gameplay, che cambiano davvero le carte in tavola.

