EA SPORTS NHL 24, DISPONIBILE DA OGGI

Le nuove caratteristiche del gameplay, tra cui Exhaust Engine, il Physics-Based Contact e il cross-play‡ potenziato consentono ai giocatori di vivere l'energia inarrestabile dell'hockey come mai prima d'ora.

EA ha pubblicato oggi EA SPORTS NHL® 24, ora disponibile a livello globale per PlayStation5, Xbox Series X|S, PlayStation4 e Xbox One. Alimentato dal motore Frostbite di EA, il nuovissimo Exhaust Engine introduce i sistemi Sustained Pressure e Goalie Fatigue per offrire un’esperienza realistica e intensa di hockey, che mostra tutta l’adrenalina e la fatica per l’alta pressione su ghiaccio. La rinnovata meccanica Physics-Based Contact di NHL 24 permette contatti realistici tra i giocatori e i body check, migliorando le sensazioni dell'esperienza di gameplay.

"I fan dell'hockey amano l’intensità così cruda di questo sport. Quest'anno, grazie a nuove caratteristiche come l'Exhaust Engine e il Physics-Based Contact, stiamo catturando questa sensazione", ha dichiarato Mike Inglehart, Creative Director at EA Vancouver. "NHL 24 consente ai giocatori di provare il brivido di questo sport e non vediamo l'ora che i fan sperimentino la sua cruda fisicità".

NHL 24 comprende una serie di nuove caratteristiche, tra cui:

Gameplay completamente rinnovato: EA SPORTS NHL non è mai stato così intenso, con meccaniche di gameplay completamente nuove che mostrano la pressione, la fisicità e il controllo della vera azione sul ghiaccio. Il nuovo Exhaust Engine - alimentato da Frostbite - include i sistemi Sustained Pressure e Goalie Fatigue, che premiano gli eventi offensivi prolungati e il tempo in zona d'attacco, aggiungendo al gioco un nuovo livello di autenticità e divertimento. I giocatori possono passare ovunque e in qualsiasi momento con Vision Passing e Total Control Skill Moves rende più intuitivo e accessibile l'utilizzo di mosse da highlight-reel. Questi sono solo alcuni degli entusiasmanti miglioramenti apportati a NHL 24 e i giocatori possono saperne di più guardando il trailer di approfondimento di 15 minuti qui.

World of Chel più dinamico di sempre: I giocatori saranno in grado di connettersi in più modi che mai prima d’ora grazie al Cross-Play‡ potenziato, che porterà a un migliore matchmaking per i giocatori di tutte le piattaforme. I miglioramenti apportati alla Creation Zone offriranno ai giocatori una maggiore personalizzazione, mentre l'aggiornamento degli EASHL Playoffs introduce un autentico e semplificato percorso di 16 partite, consentendo ai giocatori di guadagnare punti in classifica man mano che si fanno strada nella serie. NHL 24 introduce anche il World of Chel Battle Pass, e i giocatori possono provare stagioni ricche di azione gratuite e premium.

Vivi i momenti storici dell'hockey in Hockey Ultimate Team™: NHL 24 presenta HUT Moments, che consente ai giocatori di ricreare, condividere e seguire le iconiche partite di hockey utilizzando un sistema che aggiorna in tempo reale i progressi dei giocatori in base agli oggetti, alle squadre e alle azioni su ghiaccio. NHL 24 introduce anche un nuovo sistema di tracciamento degli obiettivi in tempo reale, che consente ai giocatori di tenere traccia dei propri obiettivi e di concentrarsi sull'emozionante azione sul ghiaccio. Per saperne di più su Hockey Ultimate Team, guardate l'approfondimento di oltre otto minuti qui.

Presentazione modernizzata: Con NHL 24, i giocatori sperimenteranno un’esperienza immersiva più profonda su ghiaccio grazie all'inclusione di Flex Moments, che fornisce oltre 75 nuove tifoserie, angolazioni della telecamera, illuminazione e controlli di tifoseria personalizzabili che consentiranno ai giocatori di mappare la loro tifoseria dal proprio controller. NHL 24 presenta reazioni della folla migliorate per dare vita alla vera intensità dell'hockey, mentre i Dynamic Rink Boards ampliano il broadcast in realtà aumentata e comunicano i momenti chiave su ghiaccio. Per saperne di più sulla nuovissima presentazione di NHL 24, potete vedere il video di approfondimento di quasi otto minuti qui.