GTA Online: Raddoppia il bottino con gli incassi dello sfasciacarrozze

Ripulisci le strade e rimpingua le tue casse sfruttando i ponti sollevatori gratuiti dello sfasciacarrozze per recuperare veicoli di delinquenti grazie al servizio carro attrezzi . In questo modo migliorerai la reputazione e i guadagni passivi del tuo sfascio, i quali sono raddoppiati fino al 24 gennaio.

CONSIGLIO : se non lo hai già fatto, devi acquistare un carro attrezzi (40% di sconto per gli abbonati a GTA+) per lo sfasciacarrozze tramite le opzioni di personalizzazione. Una volta acquistato, sali a bordo e seleziona Servizio carro attrezzi dal menu per iniziare.

Obiettivi per i Furti dello sfasciacarrozze

Fai squadra con i cugini Amir per ottenere la Vysser Neo (sportiva), il Karin Everon (fuoristrada) e il Weeny Issi Rally (SUV) in tre Furti dello sfasciacarrozze ad alto rischio. Raggiungi la parete di pianificazione dello sfasciacarrozze per scoprire più informazioni su queste operazioni in più fasi e sulla posizione dei bersagli.

Preparati a bruciare le gomme, ingrana le marce al momento giusto e lascia gli avversari negli specchietti retrovisori quando la settimana prossima arriveranno le gare drag in GTA Online.





Aggiornamenti di GTA Online per PS4 e Xbox One

Stiamo raggiungendo il limite di ciò che è possibile fare tecnicamente sulle console della scorsa generazione. Per questo, stiamo prendendo i provvedimenti necessari per permettere a PlayStation 4 e Xbox One di ricevere in futuro i prossimi aggiornamenti di GTA Online. Come parte di questi cambiamenti, a partire dal 20 febbraio 2024, l’Editor Rockstar (compresi i progetti e le clip salvati al suo interno) non sarà più disponibile su PlayStation 4 e Xbox One. L’Editor Rockstar continuerà a essere pienamente supportato su PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC.

Questo aggiornamento ci permetterà di mantenere stabile l'esperienza di gioco su queste piattaforme e di mantenerle aggiornate con le aggiunte di GTA Online il più a lungo possibile. Per ulteriori informazioni sui cambiamenti all'Editor Rockstar, compreso come esportare e salvare i progetti dell'Editor Rockstar su PlayStation 4 e Xbox One, visita il nostro sito del Supporto.





GTA$ e RP doppi in Spuntanati

O la borsa o la vita: in Spuntanati l'importante è accumulare prima che scada il tempo. Uccidi la squadra avversaria, prendi le borse che lasciano cadere e proteggile a qualsiasi costo. Vince la squadra con più punti e, questa settimana, tutti i partecipanti ottengono GTA$ e RP doppi.

Sconti sui veicoli

Da Legendary Motorsport c'è un trio di veicoli in sconto che non passa inosservato. La Progen Tyrus (supercar), la Grotti Stinger (sportiva classica) e la Enus Stafford (berlina) sono tutte in sconto del 30% fino al 24 gennaio.

CONSIGLIO: per decidere in modo consapevole cosa comprare, questa settimana puoi provare questi tre veicoli nell'area di prova dell'Autoraduno di Los Santos.



Autosalone Premium Deluxe Motorsport

Il nuovo aggiornamento all'inventario di Simeon all'autosalone Premium Deluxe Motorsport include i seguenti veicoli:

Albany Washington (berlino)

Superiorità di Sion (coupé)

Benefactor Schafter (berlina)

Maibatsu Sanchez (moto)

Declasse Premier (berlina)

Autosalone Luxury Autos e altre offerte sui veicoli

Visita l'autosalone Luxury Autos di Rockford Hills per vedere più da vicino la coppia di veicoli in vetrina della settimana: la Declasse Vigero ZX decappottabile (muscle car) e la Karin Asterope GZ (berlina).

Hao è sempre al lavoro per spingere oltre il limite le proprie auto. E la sua ultima invenzione non fa eccezione: una Grotti Brioso R/A (compatta) superpotenziata che si fa sentire.

Posizionati tra i primi 4 posti nelle serie di gare dell'Autoraduno di LS per tre giorni consecutivi e vincerai le chiavi della Vapid Peyote Gasser (muscle car). Visita l'Autoraduno di LS per provare la Progen Tyrus (supercar, 30% di sconto), la Enus Stafford (berlina, 30% di sconto) e la Grotti Stinger (sportiva classica, 30% di sconto).

Gira la ruota fortunata del Casinò e Resort Diamond per provare a vincere la Western Powersurge (moto).

Inventario e sconti del Furgone delle armi

Ascia da guerra (40% di sconto) | Fucile di precisione | Fabbricavedove (40% di sconto per gli abbonati a GTA+) | Carabina | Fucile d'assalto | Lanciamissili a ricerca | Fucile da battaglia | Granata a gas | Bombe adesive | Tubi bomba | Giubbotti antiproiettile