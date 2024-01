NUOVO TRAILER LIVE ACTION DI TEKKEN 8

Bandai Namco Europe e la celebre agenzia pubblicitaria BETC hanno collaborato per produrre " Get Ready for the Next Battle ", un nuovo trailer live action per TEKKEN 8.

https://youtu.be/LSPSTWx06YU

Il trailer svelato oggi include diversi ospiti importanti, come Hafthor Bjornsson e alcuni noti giocatori di TEKKEN da tutto il mondo:

Arslan Ash, dal Pakistan, 4 volte campione del mondo di TEKKEN

Gen1us, dalla Francia, giocatore di TEKKEN professionista, conduttore TV e streamer

KingJae, dal Regno Unito, giocatore di TEKKEN professionista e streamer

Sephiblack, dalla Germania, giocatore di TEKKEN professionista e streamer

Il trailer live action, diretto da Lukas TIELKE, si concentra soprattutto sui valori base rappresentati da TEKKEN 8, oltre che sulle emozioni e il brivido che i giocatori provano prima di un combattimento o una competizione. Lo spettacolare trailer mostra come il brivido di un combattimento possa riunire persone di ogni età, nazionalità, contesto sociale, sia nuovi giocatori che professionisti, con un effetto virale. Allo stesso modo, TEKKEN unisce i giocatori ormai da 30 anni, con un desiderio di competere, combattere e divertirsi.

La campagna pubblicitaria sarà trasmessa sulle diverse piattaforme dei social media, nonché in TV, al cinema, in Display Out of Home e molti altri luoghi.

TEKKEN 8

sarà disponibile dal 26 gennaio 2024 per PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC, sfruttando tutta la potenza di questa generazione di console per offrire un'esperienza visiva straordinaria insieme a una visione che promuove l'aggressività e l'azione di battaglia spettacolare. Per scoprire il gioco, su queste piattaforme è possibile scaricare una demo gratuita.