GTA Online: nuovo SUV Albany Cavalcade XL

Inoltre, GTA$ doppi per il servizio carro attrezzi, ricompense doppie in Atterra e sotterra, sconti sui veicoli di lusso, nuovi furti di veicoli e altro ancora





Ecco a voi l'Albany Cavalcade XL (SUV), la prova provata che le dimensioni contano eccome. Dimostra il tuo spirito patriottico esercitando la libertà di occupare spazio extra ovunque tu vada.



Il Cavalcade XL è ora acquistabile presso Southern San Andreas Super Autos ed è esposto in vetrina all'Autosalone Luxury Autos.





Sconti su veicoli



Unisciti ai ranghi dell'élite automobilistica per godere degli sguardi invidiosi dei passanti sfruttando gli sconti di questa settimana, che permettono di acquistare sia l'Ocelot Locust (sportiva) che la Vysser Neo (sportiva) con il 30% di sconto.





GTA$ doppi per il servizio carro attrezzi



Ogni imprenditore di successo conosce bene l'importanza di una seconda fonte di entrate. Avvia il servizio carro attrezzi (che questa settimana rende GTA$ doppi) dal tuo sfasciacarrozze, recupera veicoli in tutta l'area di Los Santos e smantellali per ottenere pezzi da rivendere, migliorare la reputazione della tua attività di sfasciacarrozze e generare entrate passive.





Furti dello sfasciacarrozze



Questa settimana Yusuf e Jamal hanno bisogno di intraprendenti proprietari di sfasciacarrozze per aiutarli a recuperare una Pegassi Torero (sportiva classica), una Vapid Dominator ASP (muscle car) e una Dinka Kanjo SJ (coupé).





Metti alla prova riflessi e capacità di sopravvivenza con le nuove attività della serie della comunità , con alcune delle più recenti e migliori attività create dalla community con il Creatore di GTA Online. Dai un'occhiata alle attività sotto e ottieni ricompense triple fino al 17 gennaio.





Questo deathmatch simula un'intensa guerriglia di trincea con velocità di movimento potenziate, scarsità di ripari e una varietà di armi a disposizione, armi che diventano tanto più potenti quanto più ci si avvicina a Fort Zancudo.







Spin Cycle di EggsAndJam



In questo deathmatch solo per cecchini ambientato in cima alle turbine del parco eolico RON Alternates, il tempismo è tutto: dovrai calcolare alla perfezione i tempi di sparo per colpire il bersaglio anziché le pale delle turbine.







Cuocere e squalare a DahkRich



Una frenetica gara stunt che prevede una serie di curve difficili e a gomito in un tracciato con barriere.





Un intricato circuito per gara stunt aperto a una varietà di classi di veicoli. L'importante qui è saper pianificare i propri tentativi di sorpasso.





In questa impegnativa gara stunt, sfida la gravità serpeggiando in salita intorno alle pareti dell'edificio della Maze Bank al centro di Los Santos.





Un circuito veloce da gara stunt, breve ma entusiasmante e soprattutto sospeso tra grattacieli. Bonus: di notte, l'atmosfera di questo circuito è sensazionale.



Otto rampe dotate di potenziamenti per lanciarsi oltre fosse infuocate. Se sbagli, bruci: un'affascinante e rischiosa proposta per una gara stunt.





GTA$ e RP doppi in Atterra e sotterra



Paracadutati insieme a compagni e avversari per lottare già in aria e prendere il controllo delle aree designate in Atterra e sotterra . Ricompense doppie fino al 17 gennaio.





Autosalone Premium Deluxe Motorsport



Simeon Yetarian sa come mantenere sempre vivo l'interesse dei suoi clienti con la sua rotazione settimanale di veicoli di ben cinque classi diverse, tutti accuratamente selezionati. I veicoli sono non soltanto esposti per il tuo godimento visivo, ma anche disponibili per un giro di prova e l'acquisto:





Vulcar Warrener (berlina)

Western Wolfsbane (moto)

Supermercato Zion Cabrio (coupé)

Invetero Coquette BlackFin (muscle car, sconto del 30%)

Enus Cognoscenti 55 (blindata) (berlina, sconto del 30%)

Vysser Neo (sportiva, 30% di sconto)

Ocelot Locust (sportiva, 30% di sconto)

Autosalone Luxury Autos

Fai un salto a Rockford Hills e delizia i tuoi sensi dinanzi alla vetrina dell'Autosalone Luxury Autos: la Fathom FR36 (coupé) e il nuovo Albany Cavalcade XL (SUV) ti aspettano.

SCONTI

Inventario e sconti del Furgone delle armi

Piede di porco (40% di sconto per gli abbonati a GTA+) | Fucile militare | Cannone a rotaia | Doppietta a canne mozze (40% di sconto) | Fucile di precisione | Fucile a pompa bellico | Mitra tattico | Molotov | Mine di prossimità | Tubi bomba | Giubbotti antiproiettile