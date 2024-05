GTA Online: showcase di Dewbauchee, GTA$ e RP tripli in Juggernaut

Sbandiera la tua affinità per i veicoli britannici di lusso durante lo showcase Dewbauchee di questa settimana in GTA Online. Dal fascino intramontabile della Rapid GT Classic e l'ingenuità visionaria della Vagner, alla spietata versatilità della Champion compatibile con l'attrezzatura di Imani, assapora il gusto della vera monarchia automobilistica inglese. Approfitta degli sconti sui veicoli Dewbauchee e sarai ricompensato con oggettistica a tema. Inoltre, Simeon ha addirittura fatto arrivare alcuni di questi veicoli d'importazione nel suo autosalone, dandoti modo di provarli prima dell'acquisto.

Inoltre, questa settimana GTA Online offre: ricompense triple daJuggernaut e dalle scorte nascoste di Gerald, e GTA$ e RP tripli per tutti i partecipanti in unanuova serie della comunità.

Ottieni una Maglietta Dewbauchee

Acquistando un veicolo qualsiasi traDewbauchee Champion (supercar, 40% di sconto), Dewbauchee Vagner (supercar, 40% di sconto) oDewbauchee Specter (sportiva, 40% di sconto) otterrai la Maglietta Dewbauchee.

Velocità di smantellamento raddoppiata per la rottamazione dei veicoli rubati

Rubare veicoli di valore nei Furti dello sfasciacarrozze è un'attività proficua, specialmente con la velocità di smantellamento raddoppiata fino al 29 maggio. Consulta la parete di pianificazione e usa il computer nel tuo sfasciacarrozze per scegliere tra i bersagli qui sotto.Gli obiettivi dei Furti dello sfasciacarrozze della settimana sono: Pegassi Zentorno (supercar) | Gallivanter Baller ST-D (SUV) | Canis Seminole Frontier (SUV)Inoltre, la velocità di smantellamento dei veicoli con il servizio carro attrezzi del tuo sfasciacarrozze è raddoppiata.

GTA$ e RP tripli in Juggernaut

Unisciti agli assalitori e cerca di sopraffare ilJuggernaut, o difendilo fino all'ultimo in questa brutale modalità Competizione che offrericompense triple per tutta la settimana.Vinci in 5 modalità Competizione qualsiasi per completare la sfida settimanale e ottenere100.000 GTA$.

GTA$ e RP tripli sulle scorte nascoste di Gerald

Gerald sarà un tipo taciturno, ma sa quando chiedere aiuto. Recuperale scorte nascoste di Gerald, situate in luoghi che si susseguono a rotazione, cercando una luce rossa lampeggiante e seguendo i bip. Recupera queste preziose consegne per ottenereGTA$ e RP tripli fino al 29 maggio.

GTA$ e RP tripli nella serie della comunità

La serie della comunità mette in mostra l'infinita creatività della comunità di GTA Online con una selezione a rotazione di attività create dai giocatori. Le novità disponibili da oggi sono una gara stunt a scelte multiple ispirata a Max Payne 3, ambientata nella tenuta Richman, un ambizioso demolition derby e altro ancora. La serie della comunità offreGTA$ e RP tripli fino al 29 maggio.P-GP: Noodle Cup diprototypetomMetti alla prova la tua tecnica e la tua resistenza in una impegnativa gara stunt sopra Paleto Bay, caratterizzata da strati intricati di circuito e un numero di curve sufficiente a far girare la testa anche ai piloti più esperti.Triple Barrel diLG_DEADAllineati a fianco dell'insegna di Vinewood e scegli fra tre lunghi tubi. Non ci sono scelte sbagliate in questa gara stunt a scelte multiple: qualunque tubo sceglierai, dovrai guidare in maniera superba per vincere.MAX PAYNE 3 (THE EDEN) diKLETU.Questo deathmatch a squadre ambientato nella tenuta Richman è un omaggio a Max Payne 3, tra illuminazione d'atmosfera, equipaggiamento tattico e diversi ripari da sfruttare mentre cerchi di schivare il fuoco nemico.What u doing with my head diyukamnesiaUn deathmatch a squadre ambientato in un'arena futuristica e luminosa, con tantissime armi sparse per la mappa.Dirt Track Date diCreepersrock24XBGuida un fuoristrada sul tracciato motociclistico di Redwood Lights in questa velocissima gara stunt.'The Octagon' diEnigmaT1mThe Octagon risponde a una semplice domanda: "Cosa accadrebbe se un demolition derby avesse un budget infinito?". Questa gara stunt può diventare in breve tempo un duello tra schianti esplosivi, o una gara GTA a razzo ancora più caotica.[-Dr3x-] Pulse Point diIamDrexVai senza indugi verso le bandiere cercando di non rimetterci la pellaccia, oppure cerca di ottenere il controllo delle zone centrali sotto il fuoco di fucili pesanti e granate in questa versione di Re della collina improntata alla strategia. Muoversi a zig-zag potrebbe tornarti utile.

Autosalone Premium Deluxe Motorsport

Da grande appassionato di Dewbauchee, Simeon ha trasformato il suo autosalone Premium Deluxe Motorsport in un baluardo dell'automobilismo britannico. Fai un giro di prova con uno qualsiasi dei veicoli in offerta questa settimana, confrontane le statistiche o acquistali direttamente:

Dewbauchee JB 700 (sportiva classica)

Dewbauchee Massacro (sportiva)

Dewbauchee Exemplar (coupé)

Dewbauchee Rapid GT (sportiva)

Dewbauchee Rapid GT Cabrio (sportiva)

Autosalone Luxury Autos

Raggiungi la vetrina dell'autosalone Luxury Autos per dare un'occhiata allaFathom FR36 (coupé) e alla Declasse Impaler LX (muscle car).

Altri veicoli in offerta questa settimana

Veicolo di prova premium di Hao (solo su PS5 e Xbox Series X|S):Principe Deveste Eight (supercar)

Ruota fortunata:Vapid Retinue Mk II (sportiva classica)

Veicolo trofeo dell'Autoraduno di LS:Pfister Astron (SUV) — Piazzati per quattro giorni consecutivi tra i primi tre nella Serie di gare dell'Autoraduno di LS

Veicoli di prova:Dewbauchee Rapid GT Classic (sportiva classica, 30% di sconto) | Dewbauchee Seven-70 (sportiva, 30% di sconto) |Dewbauchee Massacro (auto da corsa) (sportiva, 30% di sconto)

SCONTI

Parcheggia fino a 50 veicoli sui cinque piani del garage di Eclipse Blvd: questa settimana sia la proprietà che le sue migliorie sono scontate del 30% sul sito di Dynasty 8. Se devi ancora riempire il tuo garage, approfitta degli sconti tra il 30% e il 40% su una serie di modelli Dewbauchee:

Garage di Eclipse Blvd e migliorie – 30% di sconto

Dewbauchee Champion (supercar) – 40% di sconto

Dewbauchee Vagner (supercar) – 40% di sconto

Dewbauchee Specter (sportiva) – 40% di sconto

Dewbauchee Rapid GT Classic (sportiva classica) – 30% di sconto

Dewbauchee Seven-70 (sportiva) – 30% di sconto

Dewbauchee Massacro (auto da corsa) (sportiva) – 30% di sconto

Inventario e sconti del Furgone delle armiManganello | Fucile da battaglia (40% di sconto per gli abbonati a GTA+) |Empia devastatrice | Minigun | Mitra d'assalto | Lanciamissili a ricerca |Up-n-Atomizer (50% di sconto) | Granate | Bombe adesive | Gas lacrimogeno | Giubbotti antiproiettile

GTA+

Gli abbonati a GTA+ ricevono un bonus mensile aggiuntivo di 1.000.000 di GTA$ fino ad agosto, depositato automaticamente insieme ai consueti 500.000 GTA$. Fino al 5 giugno puoi riscattare anche:

· Överflöd Entity MT gratis (supercar)

· Maglietta Cinco de Mayo, Maschera Cinco de Mayo, Maglietta nera LS Customs, Fascia collo LS Customs e Cappellino LS Customs

· Nuove verniciature Camaleonte

· GTA$ e RP doppi nelle missioni di Vita da super yacht, nei Salti col paracadute Junk Energy e nelle gare aeree