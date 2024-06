GTA$ e RP tripli in gare drift e drag in attesa del nuovo grande aggiornamento di GTA Online la settimana prossima

Inoltre, GTA$ doppi nei guadagni giornalieri dello sfasciacarrozze, riscatta la Grotti Itali GTO, nuove attivitĂ nella serie della comunitĂ e altro ancora

Sterza, risterza e accelera strategicamente per dominare l'asfalto nelle gare drift e drag e ottenere GTA$ e RP tripli. E se vincerai due gare drift o drag prima del 24 giugno, oltre alla reputazione e al diritto di poterti vantare dell'impresa, guadagnerai 100.000 GTA$.

Per accedere alle gare drift e drag, parla con l'organizzatore all'interno dell'Autoraduno di LS o accedi al tuo iFruit sfruttando il tuo abbonamento all'Autoraduno di LS.

E tra pochi giorni, precisamente il 25 giugno, nell'ambito di GTA Online: Bottom Dollar Bounties, tre veicoli classici verranno predisposti per l’ottimizzazione drift, mentre tra gli strumenti del Creatore andranno ad aggiungersi quelli per la creazione di tracciati personalizzati per gare drift e drag. Tutto questo e molto altro ancora ti aspetta quest'estate con il nuovo, ricchissimo aggiornamento di GTA Online.

Introiti giornalieri doppi per lo sfasciacarrozze

Passa al setaccio le strade di Los Santos alla ricerca di veicoli fuori posto e dona loro una nuova casa portandoli al tuo sfasciacarrozze attraverso il servizio carro attrezzi per incrementare la tua reputazione e guadagnare passivamente GTA$ doppi.

Il servizio carro attrezzi è disponibile acquistando la modifica carro attrezzi per lo sfasciacarrozze tramite il sito della Maze Bank Foreclosures. Questa settimana lo sfasciacarrozze e tutte le sue migliorie e modifiche sono scontati del 30%.

Riscatta la Grotti Itali GTO ne Il Furto ai gangster

King Tiny se la sta passando brutta con l'LSPD. Trova un modo per farlo evadere e rubare l'elusiva Grotti Itali GTO (sportiva), dotata di targhe personalizzate dei Los Santos Panic in edizione limitata, per completare Il Furto ai gangster e, se lo desideri, riscattare questa vettura personalizzata.

Per iniziare, acquista uno sfasciacarrozze dal sito web di Maze Bank Foreclosures e modificalo a tuo piacimento, dopodiché usa il computer e la parete di pianificazione per selezionare un obiettivo e dare il via alla tua operazione.

Obiettivi extra dei Furti dello sfasciacarrozze: Ăśbermacht Sentinel Classic (sportiva) | Pegassi Toros (SUV)

Sconti sui veicoli

Approfitta del 40% di sconto su Declasse Vigero ZX (muscle car), Declasse Tampa armata (muscle car) o Annis 300R (sportiva), solo alcuni dei veicoli in sconto questa settimana.

Sfrutta anche il 30% di sconto sugli sfasciacarrozze e le loro migliorie e modifiche se vuoi approfittare dell’opportunità di questa settimana per fare tua la Grotti Itali GTO ne Il Furto ai gangster, o sfruttare al meglio le attività dello sfasciacarrozze.

GTA$ e RP doppi in Fotografia naturalistica

Se giochi su PlayStation 5 o Xbox Series X|S, vaga per le lande selvagge alla ricerca di fauna locale da immortalare con l'arte della Fotografia naturalistica e ottieni GTA$ e RP doppi fino al 24 giugno.

Vai al cartellone dell'ufficio turistico di LS di Blaine County o invia un'email in gioco passando sull'icona nella mappa del menu di pausa per scoprire l'animale del giorno.

GTA$ e RP tripli nella nuova serie della comunitĂ

La serie della comunitĂ paga GTA$ e RP tripli! Per avviarla, entra nel cerchio di Legion Square, usa la mappa o accedi al menu Avvio rapido del tuo iFruit.

Se desideri che la tua attività venga inclusa nella serie della comunità , condividi il tuo capolavoro con noi taggandolo con l'hashtag #CommunitySeries quando la pubblichi, così da permetterci di dargli un'occhiata. In particolare, siamo molto interessati alle attività che sfrutteranno i nuovi strumenti che saranno introdotti nel Creatore la prossima settimana!

WILD! WILD! WILD! di kimi-gtalove

Mantenere il controllo è essenziale in questa gara stunt per fuoristrada che mette monster truck patriottici l'uno contro l'altro su un tracciato fuoristrada. Lotta contro il terreno accidentato e non ribaltarti per ottenere la vittoria.

Ninjah’s HotringWarp 1.0 di DaEliteNinjah

Supera gli avversari e sterza all'ultimo istante per evitare collisioni frontali in questa caotica gara multiveicolo.

$M$ Tropi Tropi City 2# di FuMeGa75XD

Metti alla prova il Trophy Truck in questa lunga gara stunt completa di slalom, dossi e grandi salti e ambientata nel Los Santos Golf Club.

RPGS VS NIGHTSHARKS ORUS di WXYZ93

Questo Last Team Standing mette di fronte una squadra armata di lanciarazzi contro una alla guida di poderosi Nightshark. Conquistati il tuo spazio in una piattaforma fluttuante a forma di anello e lascia che il nemico cada nell'oblio.

G78 Curvy Oval di geenopa

Lasciati trasportare in un futuristico panorama desertico con questa gara stunt monocromatica. Accessori sapientemente collocati offrono ottime opportunitĂ per superare, accelerare con il turbo e approfittare delle scie per tagliare il traguardo per primi.

[M^M] Witherspoon TDM di MixedUpMike

Scatena l'inferno intorno alla Maze Bank Tower con questo classico deathmatch a squadre. I ripari e le armi sparsi per la mappa forniscono tante opportunitĂ per attaccare, sopravvivere e morire in questa concitata attivitĂ .

*[KIRI] Kiritial D di RareKiritoFDPA

Evita l'acqua in questa umida gara per ruote scoperte ambientata poco sopra il livello del mare. Vuoi un consiglio? Supera le strette curve con mano esperta e tieni gli occhi fissi sul traguardo.

Autosalone Premium Deluxe Motorsport

Visita l'autosalone Premium Deluxe Motorsport per dare un'occhiata agli ultimi, sfavillanti arrivi della collezione di Simeon:

Progen Tyrus (supercar)

Enus Super Diamond (berlina)

Dewbauchee Rapid GT Topless (sportiva)

Western Rat Bike (moto)

Canis Bodhi (fuoristrada)

Autosalone Luxury Autos e altro ancora

Fai una pausa e recati all'autosalone Luxury Autos per un'esperienza di shopping meditativa comprendente te, una vetrina e due veicoli scelti accuratamente per te: la Grotti Turismo Omaggio (supercar) e la Fathom FR36 (coupé).

Metti alla prova i limiti della comprensione umana accogliendo la visione di Hao per il Karin Vivanite (SUV), con sospensioni HSW personalizzate, un motore potenziato e cromatura all'ennesima potenza, esposta all'Autoraduno di LS in qualitĂ di veicolo di prova premium.

Piazzati per quattro giorni consecutivi tra i primi 5 nella serie di gare dell'Autoraduno di LS per vincere il veicolo trofeo, la Pfister Comet S2 Cabrio (sportiva). Fai un salto nell'area di prova dell'Autoraduno di LS e divertiti con la Pegassi Zorrusso (supercar), la Hijak Ruston (sportiva) e la Vapid Blade (muscle car).

Tenta la sorte con la ruota fortunata dell'atrio del Casinò e Resort Diamond e potresti vincere il primo premio di questa settimana: la BF Weevil (compatta).

SCONTI

Sfasciacarrozze - 30% di sconto

Migliorie e modifiche dello sfasciacarrozze - 30% di sconto

Pegassi Ignus (supercar) - 40% di sconto

Progen Emerus (supercar) - 40% di sconto

Grotti X80 Proto (supercar) - 40% di sconto

Annis 300R (sportiva) - 40% di sconto

Declasse Tampa armata (muscle car) - 40% di sconto

Obey Tailgater S (berlina) - 40% di sconto

Ocelot Virtue (supercar) - 40% di sconto

Cheval Taipan (supercar) - 40% di sconto

Declasse Vigero ZX (muscle car) - 40% di sconto

Lampadati Corsita (sportiva) - 40% di sconto

Inventario e sconti del Furgone delle armi

Fucile pesante | Fucile a pompa d'assalto | Pistola vintage (50% di sconto) | Fucile da battaglia | Mitra da combattimento | Stecca da biliardo (50% di sconto per gli abbonati a GTA+) | Molotov | Mine di prossimitĂ | Bombe adesive | Giubbotto antiproiettile