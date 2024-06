GTA Online: Fughe di dati,Viaggi sballati, GTA$ e RP doppi

Aiuta Franklin a risolvere il caso del cellulare rubato a Dr. Dre e punisci i responsabili nelle Fughe di dati per ottenere GTA$ e RP doppi. Inoltre, consegna a Dre il colpevole del furto del cellulare nella missione conclusiva di The Contract, per ricevere il bonus della sfida settimanale di 100.000 GTA$.

Unisciti ai risolutori di problemi di alto profilo acquistando da Dynasty 8 Executive la tua Agenzia questa settimana approfittando del -30% su Agenzie e le loro modifiche e migliorie, compresa l’officina che ti garantisce l’accesso all’attrezzatura di Imani.

GTA$ e RP doppi nei Viaggi sballati

Gioca nei panni di Franklin e Lamar nei Viaggi sballati per trasformare la LD Organics in un impero "erboristico" del tutto legale, ottenendo nel frattempo GTA$ e RP doppi. Gli abbonati a GTA+ ricevono bonus ulteriormente raddoppiati, ossia GTA$ e RP quadrupli.

Avvia le tre missioni dal menu Avvio rapido > Missioni dei contatti > Viaggio sballato del tuo iFruit o dall'elenco di missioni Create da Rockstar del menu di pausa.

GTA$ e RP doppi in Sumo (Remix)

Fatti largo a forza tra gli avversari in Sumo (Remix) e sgomita per difendere il tuo posto all'interno della zona sicura, che cambia posizione restringendosi ogni volta sempre di più su una piattaforma fluttuante in cielo. Sopravvivi fino allo scadere del tempo o rischia l'autocombustione per ottenere GTA$ e RP doppi fino al 19 giugno.

Autosalone Premium Deluxe Motorsport

Recati all'Autosalone Premium Deluxe Motorsport per scoprire cosa ha in serbo per i suoi clienti Simeon questa settimana:

Lampadati Michelli GT (sportiva classica, 40% di sconto)

Grotti GT500 (sportiva classica)

Canis Seminole Frontiera (SUV)

Pfister Comet (sportiva)

Dinka Akuma (moto)

Autosalone Luxury Autos e altro ancora...

Rifatti gli occhi con le due potenti muscle car esposte nella vetrina dell'Autosalone Luxury Autos: la Declasse Impaler LX (muscle car) e la Vapid Dominator GT (muscle car).

La Übermacht Sentinel XS (coupé) era già di per sé formidabile, ma Hao ha deciso che necessitava di maggiore potenza affinché potesse essere annoverata tra i veicoli di prova premium. Visita Hao's Special Works all'interno dell'Autoraduno di LS su PS5 e Xbox Series X|S per dare un'occhiata più da vicino.

Vinci cinque gare nella serie di gare dell'Autoraduno di LS per conquistare le chiavi di una Pfister Comet Safari (sportiva) nuova di zecca. Vai nell'area di prova dell'Autoraduno di LS per fare un emozionante tuffo nel passato con tre veicoli riproposti col 40% di sconto fino al 19 giugno:

Pfister Comet SR (sportiva, 40% di sconto)

Grotti Cheetah (supercar, 40% di sconto)

Pegassi Torero (sportiva classica, 40% di sconto)

Gira la famosa ruota fortunata nell'atrio del Casinò e Resort Diamond per avere la possibilità di vincere il primo premio di questa settimana: la Declasse Drift Tampa (sportiva).

SCONTI

Agenzia - 30% di sconto (50% per gli abbonati a GTA+)

Migliorie e modifiche per l'Agenzia - 30% di sconto (50% per gli abbonati a GTA+)

Karin Hotring Everon (sportiva) - 40% di sconto

Declasse Tahoma Coupe (muscle car) - 40% di sconto

Classique Broadway (muscle car) - 40% di sconto

Vapid Taxi (veicolo di servizio) - 40% di sconto

Zirconium Journey II (furgone) - 40% di sconto

BF Surfer custom (furgone) - 40% di sconto

Pfister Comet SR (sportiva) - 40% di sconto

Pegassi Torero (sportiva classica) - 40% di sconto

Grotti Cheetah (supercar) - 40% di sconto

Vapid Dominator GTX (muscle car) - 40% di sconto

Declasse Hotring Sabre (sportiva) - 40% di sconto

Lampadati Michelli GT (sportiva classica) - 40% di sconto

Inventario e sconti del Furgone delle armi

Lanciagranate EMP compatto | Fabbricavedove | Fucile a pompa | Doppietta a canne mozze (40% di sconto) | Mitra tattico (30% di sconto per gli abbonati a GTA+) | Stecca da biliardo | Gas lacrimogeno | Tubi bomba | Bombe adesive | Giubbotti antiproiettile