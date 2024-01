eFootball raggiunge 700 milioni di download

KONAMI celebra l’importante traguardo con campagne in-game, oggetti e featureKonami Digital Entertainment B.V. annuncia oggi che "eFootball" ha superato i 700 milioni di download in tutto il mondo.Per celebrare questo traguardo, KONAMI implementerà una campagna in-game con una serie di feature uniche. La campagna inizierà l'11 gennaio e terminerà il 1° febbraio. Durante queste tre settimane, sarà possibile riscattare come premio log-in uno speciale Player of the Week (POTW), uno a settimana - tre in totale. Durante tutta la campagna, inoltre, gli utenti potranno ricevere ogni giorno 1 Worldwide Chance Deal come bonus di accesso.Obiettivi della campagnaDurante la campagna, gli utenti potranno partecipare a vari Tour Event, Challenge Event e campionati eFootball League per guadagnare fino a 200.000 GP, 210 monete eFootball™ e molto altro ancora.



Evento per club del campionato eFootball: FC Bayern Monaco

A dicembre 2023, KONAMI ha reso noti i dettagli di alcune importanti modifiche legate ai principali tornei eSport, introducendo l'eFootball™ Championship Club Event.



Gli eFootball™ Championship Club Event vedranno gli utenti di tutto il mondo competere in qualificazioni regionali in-game che si concluderanno con finali che stabiliranno i giocatori che rappresenteranno ciascuno dei club in gara.



FC Bayern München Club Event inizierà lunedì 15 gennaio.



Campagna commemorativa dell'AFC Asian Cup Qatar 2023™

Grazie alla partnership di KONAMI con l'Asian Football Confederation™, eFootball™ offrirà uno speciale omaggio log-in: 10 Chance Deal dedicati ad altrettante squadre dell’Asian Cup Qatar 2023™.



A questi si aggiungeranno tre giocatori Epici provenienti da Malesia, Thailandia e Indonesia.



Aggiornamento eFootball v.3.2.0

Dicembre 2023 ha visto l’arrivo dell’update 3.2.0 per eFootball™ e l’introduzione di una serie di nuove feature, tra cui l’inedita modalità "My League", l'evoluzione della modalità Co-op e mini game log-in. Questo ha permesso agli utenti di godere della più ampia gamma di funzionalità di eFootball™ dalla sua nascita.



Informazioni su eFootball™

"eFootball™" è il rebranding della popolare serie calcistica di KONAMI "PES". Il cambiamento ha segnato un grande passo in avanti: nuovo marchio, nuovo motore di gioco, nuovi progressi nel gameplay e rimodulazione del titolo con la formula "free-to-play" su tutti i dispositivi compatibili.



"eFootball™" è una piattaforma in continua evoluzione con l'obiettivo di massimizzare il divertimento e l'accessibilità per gli appassionati di calcio di tutto il mondo.



Gli utenti possono godere di una varietà di contenuti su "eFootball™". Per un'esperienza offline informale, gli utenti possono utilizzare autentiche squadre di club calcistici in " Exhibition matches". In alternativa, possono andare online e costruire il proprio "Dream Team", una squadra composta dai loro calciatori preferiti. Gli utenti possono anche provare il brivido di competere online con i propri amici nella modalità "Co-Op".